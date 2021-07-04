SPOR Halterci Ayşe Nur'un tek eksiği altın madalya
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SPOR Halterci Ayşe Nur'un tek eksiği altın madalya

SPOR Halterci Ayşe Nur'un tek eksiği altın madalya
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

ANTALYA'da çocukluk hayali halter branşına 4 yıl önce başlayan Ayşe Nur Koca (16), 4 yılda sırasıyla gümüş ve bronz madalyalar kazanıp, son şampiyonasında 4'üncülük elde etti.

ANTALYA'da çocukluk hayali halter branşına 4 yıl önce başlayan Ayşe Nur Koca (16), 4 yılda sırasıyla gümüş ve bronz madalyalar kazanıp, son şampiyonasında 4'üncülük elde etti. Milli takım forması giymeyi hedefleyen genç sporcu, "Hayalim altın madalya kazanıp, milli takımla Avrupa Şampiyonası'na katılmak" dedi.

Antalya'da yaşayan Ayşe Nur Koca, çocukken ilgi duyduğu haltere beden eğitimi öğretmeninin yönlendirmesiyle 4 yıl önce başladı. Antrenör Ekrem Celil yönetiminde Antalya Spor Salonu'nda antrenmanlara başlayan Ayşe Nur, 2019'da katıldığı ilk turnuvada Türkiye ikinciliği kazandı. Geçen yıl Türkiye Şampiyonası'nda bronz madalya elde eden Ayşe Nur, pandemi nedeniyle turnuvaların iptal edilmesi nedeniyle şampiyonluk hayalini erteledi. Koronavirüs kısıtlamalarında evinde ağırlık kaldırıp parkta koşarak antrenman yapan Ayşe Nur, iki hafta önce Bursa'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda 4'üncülük elde etti.

Şampiyona sonrası antrenmanlara ara vermeden devam eden Ayşe Nur Koca, 6-10 Temmuz'da Afyonkarahisar'da düzenlenecek Türkiye Gençler ve U23 Halter Şampiyonası'nda podyuma çıkacak. Spora başladığı günden itibaren kürsüde yer alan Ayşe Nur, tek eksiği altın madalyayı kazanmayı hedefliyor.

Milli takım formasıyla uzun yıllar başarılı olmayı hayal ettiğini dile getiren Ayşe Nur Koca, "Haltere 4 yıl önce başladım. Çocukluğumda ilgi duyuyordum. 2019'da Türkiye ikincisi oldum. 2020'de Türkiye üçüncüsü oldum. Bir hafta sonra pandemi nedeniyle turnuvalar iptal edildi. Geçen haftaki yarışmada 4'üncü oldum. Sonraki yarışmamda altın madalya kazanmayı hedefliyorum" dedi.

SPOR Halterci Ayşe Nur'un tek eksiği altın madalya
SPOR Halterci Ayşe Nur'un tek eksiği altın madalya
SPOR Halterci Ayşe Nur'un tek eksiği altın madalya
SPOR Halterci Ayşe Nur'un tek eksiği altın madalya
SPOR Halterci Ayşe Nur'un tek eksiği altın madalya
SPOR Halterci Ayşe Nur'un tek eksiği altın madalya
SPOR Halterci Ayşe Nur'un tek eksiği altın madalya

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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