Halter: Yıldızlar ve 15 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası
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Halter: Yıldızlar ve 15 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası

Halter: Yıldızlar ve 15 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası
Anadolu Ajansı / Musa Samur - Haberler | Spor

Polonya'da düzenlenen Yıldızlar ve 15 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nın yedinci gününde milli sporcular, 1 altın, 5 gümüş, 2 bronz madalya kazandı.

Polonya'da düzenlenen Yıldızlar ve 15 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nın yedinci gününde milli sporcular, 1 altın, 5 gümüş, 2 bronz madalya kazandı.

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Polonya'nın Ciechanow kentindeki şampiyonada erkekler 17 yaş altı kategorisi 89 kiloda yarışan Hakan Şükrü Kurnaz, koparmada 150 kilo ile altın, silkmede 166 kilo ile bronz, toplamda ise 316 kiloluk derecesiyle Avrupa ikincisi oldu.

Aynı kiloda yarışan Enes Çelik, koparmada 143 kilo ile gümüş, silkmede 166 kilo ile dördüncü, toplamda 309 kilo ile Avrupa üçüncülüğünü elde etti.

Kızlar 15 yaş altı kategorisinde +81 kiloda Tuana Süren, koparmada 78 kilo ile gümüş, silkmede 100 kilo ile gümüş, toplamda ise 184 kiloluk derecesiyle kürsünün ikinci basamağına çıkmayı başardı.

Millilerin şampiyonadaki madalya sayısı 22 altın, 25 gümüş, 11 bronz olmak üzere toplam 58 madalyaya ulaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Samur

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