Halter Türkiye Şampiyonası sona erdi

12.01.2020 18:25 | Son Güncelleme: 12.01.2020 18:30

2019 – 2020 eğitim öğretim yılı Okul Sporları Yıldız Halter Türkiye Şampiyonası, 10 – 12 Ocak 2020 tarihleri arasında Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinatörlüğünde Didim Spor Salonunda tamamlandı.



Üç günde tamamlanan Okul Sporları Yıldız Halter Türkiye Şampiyonasında 40 ilden 361 sporcu mücadele etti. Sıkletlerinde derece elde etmeyi başaran sporculara Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından madalya takdim edildi.



Okul Sporları Yıldız Halter Türkiye Şampiyonası açılış seremonisi 11 Ocak 2020 Cumartesi günü saat 15.00'da gerçekleştirildi. Açılış seremonisine Didim Kaymakamı Mehmet Türköz, Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, Aydın Spor Hizmetleri Müdürü Hamide Ercan, Şube Müdürleri ve protokol üyeleri katıldı. Açılış seremonisinde halk oyunları gösterisi yer aldı. Protokol üyeleri tarafından sıkletlerinde derece elde eden sporculara madalya takdim edildi.



Türkiye Şampiyonası boyunca Didim Spor Salonunda Didim Belediyesi tarafından spor kafilelerine ve hakemlere çorba ikramı ile Naim Süleymanoğlu anısına lokma hayrı yapıldı.



Aydınlı Burcu Türkiye şampiyonu oldu



Aydın'ı temsilen şampiyonaya katılan Burcu İldem Gerçekden 69 kg. sıkletinde koparmada 76, silkmede 91 kg. kaldırarak toplamda 167 kg. ile en yakın rakibine 61 kg'lık fark atarak Türkiye Şampiyonu oldu.



Aydın'ı temsilen şampiyonaya katılan bir diğer başarılı sporcu Furkan Çakar 55 kg. sıkletinde koparmada 67, silkmede 84 kg. kaldırıp toplamda 151 kg. ile Türkiye Şampiyonluğu derecesinin 4 kg. gerisinde kalarak Türkiye ikincisi oldu.



Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, Okul Sporları Türkiye Halter Şampiyonasında derece elde eden tüm sporcuları tebrik etti ve şampiyonaya katılan sporculara başarılar diledi. İl Müdürü Fillikçioğlu, Aydın'a Türkiye Şampiyonluğu derecesi getiren Burcu İldem Gerçekden'e ile Türkiye İkincisi olan Furkan Çakar'a ve sporcuları yetiştiren antrenörlere ayrıca tebrik edip başarılar diledi. - AYDIN

Kaynak: İHA