Halter Milli Takım Kampı Başladı

20.08.2019 11:48

18 Ağustos-15 Ekim 2019 tarihleri arasında Romanya'nın Bükreş kentinde yapılacak olan 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası hazırlık kampı Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Ferdi Sporlar Merkezinde başladı.

8 milli sporcu haftanın 6 günü çift antrenman yaparak sıkı bir kamp dönemi geçiriyor. Hazırlık kampı Milli takım antrenörleri İsa Altınyurt, Mücahit Yağcı ve Milli Takım Antrenörü Gökhan Taşçı nezaretinde yapılıyor. 15 Ekim'de sona erecek olan hazırlık kampı sonunda genç sporcular 17-28 Ekim 2019 tarihleri arasında Romanya'nın başkenti Bükreş'te yapılacak olan 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonasında başarılı sonuçlar almak istediklerini ve Türk Bayrağını dalgalandırarak İstiklal Marşını Romanya'da okumayı hedefliyorlar.

Hedeflerinin bütün kategorilerde şampiyonluk elde etmek olduğunu belirten Milli Takım Halter Atrenörü İsa Altınyurt; "Kayseri'de 18 Ağustos'ta başlayan ve yaklaşık 2 ay boyunca sürecek olan halter milli takımının başındayız. Burada yaklaşık 2 ay gibi bir hazırlık dönemimiz olacak. 2 ay sonunda da Avrupa Romanya kentinde 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası olacak. Bunun için tüm hazırlıklarımızı burada sürdürüyoruz. Burada haftanın 6 günü günde 2 antrenman şeklinde çalışıyoruz. Milli takımımızda 8 sporcumuz var ve sporcularımızla şampiyonaya hazırlanırken, içlerinde istikbalde madalya alacak ve kürsüye çıkacak sporcularımız da var. Bütün sporcularımızın uluslar arası platformlarda bu seviyelere çıkması için, en iyi planlama şekliyle hocalarımız ve sporcularımızla tam bir uyum içerisinde büyük bir özveri ile çalışmaktayız. Milli takım kampı sona erdiğinde, 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası için Romanya'ya hareket edeceğiz. Orada en büyük amacımız 8 sporcumuzun da kendi sikletlerinde en üst dereceye ulaşarak, orada madalya elde etmesi çünkü o madalyalar bize burada yaptığımız çalışmaların plan ve programların ne kadar doğru olduğunu gösterecek. Bunun için büyük bir gayret içerisindeyiz. Hedefimiz sadece bu şampiyona değil, şampiyona bittikten sonra önümüzdeki yıl bütün dünya ülkelerinin katılacağı olimpiyatlar var ve orada da ülkemiz için çok büyük bir çalışma içerisinde hazırlıkları yapılıyor. Asıl amacımız vurucu güç olan olimpiyatlarda başarıları elde etmek" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA