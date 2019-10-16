Halter: Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası
Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası, 18-27 Ekim tarihlerinde Romanya'da düzenlenecek.
Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası, 18-27 Ekim tarihlerinde Romanya'da düzenlenecek.
Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Bükreş'teki şampiyonaya 37 ülkeden 488 sporcu katılacak.
Türkiye'yi şampiyonada, genç kız ve erkeklerde 10'ar, 23 yaş altı kadın ve erkeklerde ise 4'er sporcu temsil edecek.
Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda podyuma çıkacak isimler şöyle:
Genç kızlar:
45 kilo: Melisa Güneş ve Ayşe Doğan
49 kilo: Pelinsu Bayav ve Nida Karasakal
59 kilo: Hatice Açıkgöz ve Ayşegül Çakın
64 kilo: Nuray Levent ve Berfin Altun
71 kilo: Aysel Özkan
76 kilo: Dilara Narin
Genç erkekler:
55 kilo: Hacı Osman Çabuk ve Muhammet Akkaya
61 kilo: Doğan Dönen ve Ramazan Kara
73 kilo: Muhammed Furkan Özbek ve Batuhan Yüksel
81 kilo: İsmet Samed Coşkun
89 kilo: Eşref Yakut
102 kilo: Cebrail Acar
+109 kilo: Yıldıray Kaplan
23 yaş altı kadınlar:
49 kilo: Gamze Karakol
55 kilo: Safiye Şıvgın
87 kilo: Tuğçe Boynueğri
+87 kilo: Melike Günal
23 yaş altı erkekler:
61 kilo: Berkan Yiğit ve Ferdi Hardal
67 kilo: İsa Güngör
81 kilo: Mehmet Yalçın