Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar: "Çok şükür 3 kota hedefimize ulaştık"

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota kazanan sporcular için "Hedefimiz en kötü ihtimal 3 olur demiştik. Çok şükür 3 kota hedefimize ulaştık." dedi.

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota kazanan sporcular için "Hedefimiz en kötü ihtimal 3 olur demiştik. Çok şükür 3 kota hedefimize ulaştık." dedi.

Başkan Taşpınar, milli halterciler Muhammed Furkan Özbek, Nuray Levent ve Ferdi Hardal'ın Tokyo için kota kazanmasını AA muhabirine değerlendirdi.

64 kiloda Nuray Levent ve 61 kiloda Ferdi Hardal'ın kota hakkı elde etmelerine ilişkin Taşpınar, "Nuray Levent, Avrupa kıtasında birinciydi Avrupa'nın en iyi sporcusu olarak kota aldı. Ferdi Hardal'ın kilosunda Çinli bir sporcu vardı onların 4 sıklette girme hakları var. Ferdi'nin sıkletinden de bir kişi çekilince, Ferdi direkt ilk 8'den kota hakkı elde etti. Eğer oradan gidemeseydi Avrupa kıtasından gidecekti, çok iyi oldu." diye konuştu.

Başkan Taşpınar, "Nuray Levent, istikbal vadeden bir sporcu, inşallah ondan beklentimiz var beklediğimiz kiloyu antrenmanlarda yapabilirse madalya da kazanabilir. Muhammed Furkan Özbek de madalya beklediğimiz sporcu o zaten hep rekor kırarak geliyor. Bir fire verdik. 4 kota hakkımız vardı, 3'ünü almış olduk. Daniyar İsmayilov, Batum'da Avrupa Şampiyonası'nda sıfır çekince kaybetti, ona üzüldük. Hedefimiz en kötü ihtimal 3 olur demiştik. Çok şükür 3 kota hedefimize ulaştık." ifadelerini kullandı.

"Önümüze bakacağız, bu kotalarımızı olimpiyat madalyası ile süslemeye gayret edeceğiz" diyen Taşpınar, "2020 Tokyo Olimpiyatları'ndan ülkemize madalya ile dönmeyi arzu ediyoruz. Bütün bu hevesle, azimle, hırsla Kovid-19'a rağmen sporcularımız çalışmalarına devam ediyor. Onları tabii daha özel bir antrenmanlara tabi tutacağız. 40 gün gibi bir süre var, umutluyuz. Halter Federasyonu olarak madalya ile dönmeyi arzu ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Taşpınar, kota alan 3 sporcudan olimpiyat madalyası beklentilerine ilişkin de "Umudumuz olimpiyat madalyası, inşallah göreceğiz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak