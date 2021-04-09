Halter: Avrupa Şampiyonası

Milli halterci Rabia Kaya, Avrupa Halter Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.

Milli halterci Rabia Kaya, Avrupa Halter Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.

Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen şampiyonanın yedinci gününde milli sporcular podyuma çıktı.

Kadınlar 81 kiloda yarışan Rabia Kaya, koparmada 100 kilo kaldırarak bronz madalyanın sahibi oldu. Milli halterci, silkmede 120, toplamda ise 220 kiloya ulaştı ancak dereceye giremedi.

Aynı kiloda yarışan diğer milli sporcu Dilara Uçan ise şampiyonayı madalyasız kapattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya