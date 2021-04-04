Halter: Avrupa Şampiyonası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Halter: Avrupa Şampiyonası

Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya - Haberler | Spor
Halter: Avrupa Şampiyonası

Milli halterci Ferdi Hardal, Avrupa Halter Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.

Milli halterci Ferdi Hardal, Avrupa Halter Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.

Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen şampiyonanın ikinci gün akşam seansında milli sporcular madalya mücadelesi verdi.

Erkekler 61 kiloda podyuma çıkan Ferdi Hardal, koparmada 130, silkmede ise 157 kilo kaldırarak 4. sırada yer aldı. Ferdi, toplamda 287 kiloluk derecesiyle bronz madalya elde etti.

Aynı kiloda yarışan diğer milli sporcu Caner Toptaş, koparmada 124, silkmede 150 kilo kaldırsa da madalyaya ulaşamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Dilan Çıtak Bahar Candan Şeyma Subaşı Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Can Bartu Erol Bulut Yılmaz Vural Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Halter: Avrupa Şampiyonası - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.4.2021 21:51:36. #1.16#
title