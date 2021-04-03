Halter: Avrupa Şampiyonası
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Halter: Avrupa Şampiyonası

Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya - Haberler | Spor
Halter: Avrupa Şampiyonası

Milli halterci Şaziye Erdoğan, Avrupa Halter Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.

Milli halterci Şaziye Erdoğan, Avrupa Halter Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.

Kadınlar 49 kiloda mücadele eden Şaziye Erdoğan, Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen şampiyonanın ilk gününde podyuma çıktı.

2019 yılında dünya şampiyonluğuna ulaşan Şaziye, silkmede 97 kiloluk derecesiyle bronz madalyanın sahibi oldu.

Aynı kiloda yarışan diğer milli sporcu Nida Karasakal ise madalya elde edemedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya

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