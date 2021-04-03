Milli halterci Melisa Güneş'ten 1 gümüş 2 bronz madalya

Milli halterci Melisa Güneş, Avrupa Halter Şampiyonası'nda 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.

Milli halterci Melisa Güneş, Avrupa Halter Şampiyonası'nda 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.

Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen şampiyonanın ilk gününde kadınlar 45 kiloda mücadele eden Melisa Güneş podyuma çıktı. Milli sporcu, koparmada 68 kiloluk derecesiyle gümüş madalya elde etti. Melisa Güneş, silkmede 83, toplamda ise 151 kiloluk dereceleriyle 2 bronz madalyanın sahibi oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı