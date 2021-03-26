Halo Infinite Kasım ayında çıkış yapacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Halo Infinite Kasım ayında çıkış yapacak

Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gamegar
Halo Infinite Kasım ayında çıkış yapacak

Microsoft ve 343 Industries, Halo Infınıte'ın bu sohbaharda piyasaya tanıtmanı planlıyor. Oyunun çıkış tarihi ise Kasım ayı olarak düşünülüyor.

343 Industries tarafından geliştirilen birinci şahıs nişançı oyunu Halo Infinite, serinin altıncı ana girişi ve genel olarak on dördüncü Halo oyunu olarak piyasaya çıkış yapmaya hazırlanıyor.

Fadam And Friends Podcast YouTube kanalına konuk olan Verlon Roberts, Halo Infinite'in Kasım 2021'de çıkış yapacağını düşündüğünü dile getirdi.

Verlon Roberts, Halo Infinite'de Spartan Griffin adlı yeni bir karakteri rolünü üstlenecek. Robest, karakterin seslendirme aşamalarından geçtiğini ve hareket yakamala çalışmaları yaptığını dile getirdi. Ayrıca Master Chief ile sahnelerinin olduğunu da belirtti.

Halo Infinite Xbox Series, Xbox One ve PC için geliştirilmeye devam ediyor. Çok oyunculu modu ile oynaması tamamen ücretsiz olacak oyunun hikaye modu ilk günden konsol ve PC için aktif hale getirilecek.

- Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Jülide Sarıeroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Aleyna Tilki Şeyma Subaşı Birkan Sokullu
Spor Erol Bulut Cenk Tosun Şenol Güneş Burak Yılmaz Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Halo Infinite Kasım ayında çıkış yapacak - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2021 14:21:42. #1.16#
title