Halo 2 ve Halo 2: Anniversary Testleri Bugün Başlayacak
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Xbox One, Teknoloji

Halo 2 ve Halo 2: Anniversary Testleri Bugün Başlayacak

Halo: Combat Evolved Anniversary'nin PC için çıkışı sonrasında sıra yavaş yavaş serinin diğer oyunlarına da geliyor.

17.04.2020 18:53 | Son Güncelleme: 17.04.2020 18:53
Halo 2 ve Halo 2: Anniversary Testleri Bugün Başlayacak

Halo: Combat Evolved Anniversary'nin PC için çıkışı sonrasında sıra yavaş yavaş serinin diğer oyunlarına da geliyor. Halo 2 ve Halo 2: Anniversary için planlanan kapalı beta testinin bugün başlayacağı resmi olarak duyuruldu. Halo 2 ve Halo 2: Anniversary testleri hakkında detaylar yazımızda!

Halo 2 ve Halo 2: Anniversary Testleri Ne Zaman Başlayacak?

Halo serisi, Xbox One kullanıcıları sonrasında PC kullanıcıları ile Halo: The Master Chief Collection olarak buluşmaya devam ediyor. Ancak bu paketteki oyunlar parça parça taşınıyor. Mümkün olabildiğince sorunsuz bir geçişin olmasını isteyen 343 Industries, her bir Halo oyununun gelişi öncesinde Flight/ Uçuş adı verilen kapalı beta testleri düzenleniyor.

Flight/ Uçuş adı verilen kapalı beta testleri, geçtiğimiz yılın mart ayı içerisinde PC platformunda faaliyete geçen Halo Insider Program kapsamında gerçekleştiriyor. Yani kapalı beta testlerine katılımda bulunmak için, programın kayıtlı kullanıcısı olmanız gerekiyor. Şu zamana kadar Halo: Reach ve Halo: Combat Evolved Anniversary oyunları PC kullanıcılarıyla buluşmuştu. Şimdi ise sırada Halo 2 ve Halo 2: Anniversary var.

Bu iki oyunun kapalı beta testleri, her şeyin yolunda gitmesi durumunda esasen geçtiğimiz ayın sonunda başlayacaktı. Ne var ki Ring 3 ile ilgili yaşanan sorun nedeniyle ertelenmişti.

Şahsi Twitter hesabı üzerinden yeni bir paylaşım yapan Halo Topluluk Koordinatörü Tyler Davis, Ring 3 ile ilgili yaşanan sorunun çözüldüğünü ve Halo 2 ve Halo 2: Anniversary için yapılacak olan kapalı beta testinin bugün başlayacağını müjdeledi.

PSA: All Ring 3 blockers have been resolved at this time for Halo 2 and Halo 2: Anniversary flighting to begin on Friday, 4/17. We will let folks know when buttons are being pressed for invites to roll out. Stay tuned to get tactical Marines!

— Tyler "Postums" Davis (@343Postums) April 16, 2020

Her şeyin yolunda gitmesi durumunda, bu oyunların PC versiyonları ile buluşmamızın fazla bir zaman almayacağını düşünüyorum. Mesela Halo: Combat Evolved Anniversary için yapılan kapalı beta testi Şubat ayında başlamış, Mart ayında da satışa sunulmuştu. Bu bağlamda, Halo 2 ve Halo 2: Anniversary oyunlarının da önümüzdeki ay PC için satışa sunulacağını düşünüyorum.

Halo: The Master Chief Collection şu anda Steam mağazasında 61 TL ve Microsoft Store üzerinde de 110 TL gibi bir fiyata satılıyor. Eğer dilerseniz, içeriğindeki oyunları tek tek satın alabiliyorsunuz ve her ikisini de fiyatı 18.5 TL.

Kaynak: Tamindir

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