Halloween ne zaman 2021? Cadılar Bayramı ne zaman?

Kostüm ve makyajlarıyla korkutucu görünen kişilerin kutladığı Halloween ne zaman olacağı merak konusu oldu. Kuzey Amerika ve Britanya Adaları'nda yer alan ülke ve bölgeler başta olmak üzere bir çok yerde kutlanır. Peki, 2021 yılında Cadılar Bayramı ne zaman kutlanacak? Halloween ne zaman 2021? Cadılar Bayramı ne zaman?

Kostüm ve makyajlarıyla korkutucu görünen kişilerin kutladığı Halloween ne zaman olacağı merak konusu oldu. Kuzey Amerika ve Britanya Adaları'nda yer alan ülke ve bölgeler başta olmak üzere bir çok yerde kutlanır. Peki, 2021 yılında Cadılar Bayramı ne zaman kutlanacak? Halloween ne zaman 2021? Cadılar Bayramı ne zaman? İşte detaylar haberimizde...

HALLOWEN NE ZAMAN 2021?

Hallow??n yani bir başka d?yişl? 'Cadılar Bayramı' Hıristiyanlar tarafından kutlanan Pagan kök?nli bir ritü?ldir. Günümüzd? dind?n ayrı ş?kild? popül?r bir kültür öğ?sin? dönüş?n bayram, h?r yıl ?kim ayında kutlanır.

H?r yılın 31 Ekim tarihind? kutlanan Hallow??n, Paganlar'da bu tarihin yazın bitişi v? kışın başlangıcı olarak simg?l?nm?si n?d?niyl? bu tariht? kutlanır. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Cadılar Bayramı bazı b?lli başlı Batı dünyası ülk?l?rind? kutlanır. Am?rika'da oldukça büyük v? görk?mli bir f?stival olan Cadılar Bayramı, Am?rikan kültürünün ?tkisiyl? diğ?r Batılı ülk?l?rd? d? yaygınlaşmaktadır.

CADILAR BAYRAMI'NDA NE YAPILIR?

Cadılar Bayramı'nın ?n ön?mli simg?si gül?n yüz çizili balkabağıdır. Balkabağının içi boşaltılır v? gül?n yüz ş?klind? oyularak için? bir mum yakılır. Cadılar Bayramı gününd? ?n çok tük?til?n ş?k?rl?m? türü ?lma ş?k?ridir. Küçük çocuklar o gün kapı kapı g?zip ?v sahipl?rin? "şaka mı ş?k?r mi" diy? sorar. Ev sahibi ?ğ?r şakayı s?ç?rs? çocuklar korkunç kıyaf?tl?ri il? komiklik yaparlar.

En yaygın olarak tük?til?n ş?k?rl?m?, ?lma ş?k?ridir. Çocuklar korkunç kıyaf?tl?r giy?r?k kapı kapı g?z?rl?r v? ?v sahipl?rin? "Şaka mı, ş?k?r mi?" diy? sorarlar. Ev sahibi "Şaka!" d?rs? ç?şitli muziplikl?r yaparlar. Büyükl?r çocuklara ş?k?rl?m? ikram ?d?rl?r v?ya harçlık v?rirl?r. Bu uygulamanın kök?ni g?çmişt? Britanya'da yoksulların kapı kapı dolaşarak "ruh k?ki" toplaması g?l?n?ğidir.

Y?tişkinl?r is? o g?c? kıyaf?t baloları v?ya partil?r organiz? ?d?rl?r. Bu partil?rin kons?pti korku üz?rin? olur fakat dil?y?n dil?diği kostümü giy?r. Kimi bir zombi olurk?n kimisi Kaptan Jack Sparrow olabilir.

CADILAR BAYRAMI NEDİR? NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Cadılar Bayramı bazı belli başlı Batı dünyası ülkelerinde kutlanır. Amerika'da oldukça büyük ve görkemli bir festivaldir. Cadılar Bayramı, Anglosakson dünyasında ve başlıca Batılı ülkelerde Halloween olarak adlandırılır. Bu sözcük All Hallow's Eve (Azizler Günü'nün arifesi) kavramından kısaltılarak oluşturulmuştur.

Cadılar Bayramı'nın kökeni antik Britanya'da pagan Keltlerin kutladığı Samhain Festivali'dir. Keltler 1 Kasım'ı yazın bitişi, kışın başlangıcı kabul ediyorlardı. Samhain kelimesinin kökeni Eski İrlandaca sam (yaz) ve fuin (son) sözcüklerine dayanır. Bu tarihte sürüler yaylalardan dönüyor, toprak ağaları ile çiftçiler arasındaki arazi kira sözleşmeleri yenileniyordu.

Yaz sonu Keltlerde aynı zamanda evliliklerin gerçekleştiği, ölülerin kutsandığı ilahî bir dönemdi. Bu günde, ölülerin ruhlarının geçmişte yaşadıkları evleri ziyaret ettiğine inanılıyordu. Tepelerin üzerinde, evlerdeki ocakları tutuşturmak ve aynı zamanda kötü ruhları uzak tutmak için büyük ateşler yakılıyordu. İnsanlar, ortalıkta dolaştığına inandıkları ruhlara tanınmamak için maskeler takıyor, kostümler giyiyorlardı. Bu gelenekler nedeniyle Samhain festivali zamanla cadılar, goblinler, periler ve iblislerle özdeşleşti. Romalılar 1. yüzyılda Kelt topraklarını fethettiklerinde, kendi ölüm festivalleri Feralia ve hasat festivalleri Pomona'yı Samhain ile birleştirdiler.

7. yüzyılda Papa IV. Boniface 13 Mayıs'ta kutlanan Azizler Günü'nü -muhtemelen pagan festivalinin yerini alması için 1 Kasım'a taşıdı. Azizler Günü'nün arifesi (31 Ekim) kutsal kabul edildi ve Batılı dillerdeki Halloween adı buradan geldi. Orta Çağ'ın sonlarında seküler kutlamalar ile Hristiyan bayramı kaynaştı. Avrupa'daki Reform hareketleri esnasında, özellikle Protestan Hristiyanlar arasında, Cadılar Bayramı kutlamaları neredeyse son buldu; Britanya'da ise seküler bir bayram olarak kutlanmaya devam etti.

Amerika'ya yerleşen ilk kolonilerde -pek çok bayram gibi- Cadılar Bayramı da yasaklandı. Bununla birlikte 1800'lü yıllarda, Cadılar Bayramı'ndan öğeler taşıyan bir hasat bayramı kutlanmaya başlandı. 19. yüzyılda başta İrlandalılar olmak üzere Britanya'dan Amerika'ya göçen çok sayıdaki göçmen Cadılar Bayramı kostümlerini beraberlerinde getirdiler ve Cadılar Bayramı zamanla ABD'deki başlıca çocuk bayramlarından biri haline geldi.

CADILAR BAYRAMI NASIL KUTLANIYOR?

Cadılar Bayramı'nın sembolü gülen bir bal kabağıdır. Bal kabağının içi boşaltılarak gülen bir surat şeklinde oyulduktan sonra içinde bir mum yakılarak şeytani bir surat oluşturulmaya çalışılır.

En yaygın olarak tüketilen şekerleme, elma şekeridir. Çocuklar korkunç kıyafetler giyerek kapı kapı gezerler ve ev sahiplerine "Şaka mı, şeker mi?" diye sorarlar. Ev sahibi "Şaka!" derse çeşitli muziplikler yaparlar. Büyükler çocuklara şekerleme ikram ederler veya harçlık verirler. Bu uygulamanın kökeni geçmişte Britanya'da yoksulların kapı kapı dolaşarak "ruh keki" toplaması geleneğidir. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Yetişkinler, 31 Ekim'e en yakın hafta sonunda kıyafet baloları düzenlerler. Bu partilerde misafirler cadı, hayalet veya korku filmi karakteri gibi korkunç kostümler giyerler.

Muhafazakâr Hristiyanlar, özellikle tutucu Protestanlar, genelde Cadılar Bayramı'nı kutlamazlar ve yanlış bulurlar.