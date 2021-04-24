Hallerbos Ormanı'nda çan çiçekleri ziyaretçileri büyülüyor
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Hallerbos Ormanı'nda çan çiçekleri ziyaretçileri büyülüyor

Hallerbos Ormanı'nda çan çiçekleri ziyaretçileri büyülüyor
Anadolu Ajansı / Dursun Aydemir - Haberler | Güncel

Belçika'nın flaman bölgesindeki Halle kasabası yakınındaki Hallerbos Ormanı'nda nisanda açmaya başlayan çan çiçekleri ziyaretçileri büyülüyor.

Belçika'nın flaman bölgesindeki Halle kasabası yakınındaki Hallerbos Ormanı'nda nisanda açmaya başlayan çan çiçekleri ziyaretçileri büyülüyor.

Brabant Flaman Bölgesi sınırlarındaki kasaba yakınlarında 552 hektarlık Hallerbos Ormanı içerisinde nisan ve mayıs aylarında açan ve baharın müjdecisi Hallerbos (Çan) çiçekleri eşsiz kokusu ve mor rengi ile görenleri hayran bırakıyor.

İlkbaharın müjdecisi çiçekleri görmek için dünyanın pek çok yerinden turistler ve fotoğraf tutkunları, sabah erken saatleri veya akşam gün batımını tercih ediyor.

Çan çiçeklerini yakından görebilmek için 250 hektarlık alanda bisikletli orman bekçilerinin uyarılarını dikkate almak ve işaretli 7 kilometrelik yürüyüş yolunda ilerlemek yeterli oluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dursun Aydemir

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