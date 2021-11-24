Haller, Lewandowski'yi yakaladı

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - Uefa Şampiyonlar Ligi C Grubu 5'inci maçında Beşiktaş sahasında Ajax'a 2-1 mağlup oldu. Beşiktaş ağlarına 2 gol bırakan Sebastian Haller, Şampiyonlar Ligi'nde 9 golü bulunan Robert Lewandowski'yi yakaladı.

Beşiktaş'ın Ajax'ı konuk ettiği karşılaşmada 46'ncı dakikada oyuna dahil olan Haller, 54 ve 69'uncu dakikalarda Hollanda ekibine galibiyeti getiren golleri kaydetti. Beşiktaş maçı öncesinde 7 golle, krallık yarışında 2'nci sırada bulunan Fildişi Sahilli futbolcu gol sayısını 9'a çıkardı ve ilk sırada yer alan Robert Lewandowski'yi yakaladı.

Demirören Haber Ajansı / Olgucan Kalkan - Spor Haberleri

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