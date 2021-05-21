Haller Gençlik Merkezi'nde sessizlik hakim
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Haller Gençlik Merkezi'nde sessizlik hakim

Haller Gençlik Merkezi'nde sessizlik hakim
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Pandemi tedbirleriyle boş kalan Haller Gençlik Merkezi sessizliğe büründü.

Pandemi tedbirleriyle boş kalan Haller Gençlik Merkezi sessizliğe büründü.

Eskişehir'de Üniversite Caddesi üzerinde bulunan Haller Gençlik Merkezi eski günlerini arıyor. Öğrencilerin uğrak yeri olan gençlik merkezinde bulunan gıda sektörlerinden birçoğu faaliyete ara verirken diğerleri de sadece paket servisle çalışıyor. Gençlik merkezinde bulunan oturma alanlarının kapalı olmasından dolayı da içeride kimse vakit geçiremiyor. Gençlik merkezinin içindeki dükkandalar farklı sektörlerde faaliyet gösteren esnaf ise eski günlerin özlemiyle pandeminin biteceği günü bekliyor. - ESKİŞEHİR

Haller Gençlik Merkezi'nde sessizlik hakim
Haller Gençlik Merkezi'nde sessizlik hakim
Haller Gençlik Merkezi'nde sessizlik hakim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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