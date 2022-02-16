ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da düzenlenen okullar arası halkoyunları yarışması görsel şölene dönüştü.

Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2021 - 2022 Eğitim Öğretim yılı okullar arası halkoyunları yarışmaları gençler, gençler, yıldızlar ve minikler düzenlemeli ve düzenlemesiz kategorilerinden 11 okuldan 133 sporcunun katılımı ile Yeni Mahalle Spor Salonunda gerçekleştirildi. Bir gün süren yarışmalar sonrasında dereceye giren okul ve öğrencilere madalya ve kupalarını Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, Spor Hizmetleri Müdürü Zeynal Abidin Deneri ve okul müdürleri verildi.

Minikler kategorisinde 1. Samsat Merkez İlkokulu, Yıldızlar düzenlemeli kategorisinde 1. Türkiye Petrolleri Ortaokulu, Gençler düzenlemeli kategorisinde 1. Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi, Yıldızlar Geleneksel kategorisinde 1. TOKİ Akşemseddin Ortaokulu, Gençler Geleneksel kategorisinde 1. Adıyaman Anadolu Lisesi oldu.

Halkoyunlarının her bölgenin ve ilin kendine özgü kıyafetleri, müziği ve danslarıyla renklenmiş geçmiş kültürünü bugün de yansıtan en güzel branşlarından biri olduğuna dikkat çeken, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, bu kültüre sahip çıkarak yaşatmak gerektiğini söyledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş; "Halk oyunları kültürümüzü, duygularımızı, gelenek ve göreneklerimizi en iyi şekilde yansıtıyor. Düzenlediğimiz bu yarışmalar gençlerimizin ve öğrencilerimizin bu kültürü yaşatmak adına göstermiş oldukları performans adeta görsel bir şölene dönüşüyor. Özellikle öğrencilerin ve gençlerin Halkoyunlarına artan ilgisi Adıyaman'ın geçmişten gelen kültürünü geleceğe taşımak adına büyük bir önem taşıyor. Ben yarışmalara katılan tüm okullarımızı ve gençlerimizi sergiledikleri nefes kesen gösterilerden dolayı kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Okulların performansı, salondakiler tarafından ilgiyle izlenirken hünerlerini sergileyen halk oyunları ekipleri, dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti. Görsel bir şölene dönüşen müsabakaların sonunda derece elde eden yarışmacılar ileriki tarihlerde yapılacak bölgesel grup müsabakalarında Adıyaman'ı temsil edecek. - ADIYAMAN