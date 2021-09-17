Halkla İlişkiler, iletişim ve protokol kuralları eğitimi sona erdi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Halkla İlişkiler, iletişim ve protokol kuralları eğitimi sona erdi

Bültenler - Haberler | Güncel
Halkla İlişkiler, iletişim ve protokol kuralları eğitimi sona erdi

Manisa Büyükşehir Belediyesi, belediye ile vatandaşlar arasında kurulan iletişimin etkin ve verimliliğini arttırmak amacıyla 18 Ağustos 2021 tarihinde başlattığı 'Halkla İlişkiler, İletişim ve Kamusal Alanda Protokol Kuralları' eğitimini tamamladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen kurum içi eğitimleri ile personelin belirlenen konularda bilgi seviyelerinin arttırılması amaçlanıyor.

Bu kapsamda Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı Halkla İlişkiler Şube Müdürü Yonca Ekmekçi tarafından 'Halkla İlişkiler, İletişim ve Kamusal Alanda Protokol Kuralları' konusunda verilen eğitimler tamamlandı. 18 Ağustos 2021 tarihinde başlayan eğitim hakkında bilgilendirmede bulunan Ekmekçi, "Kurumumuz ile vatandaşlar arasında etkili iletişimin sağlanması amacıyla personellerimizi bilgilendiriyoruz. Verdiğimiz eğitimlerin sonunda yaptığımız değerlendirmelerde personellerin konu hakkında farkındalık edindiğini ölçümlüyoruz. Manisa Büyükşehir Belediyemizin kurumsal kimliğini ifade eden personellerimizin gelişimi için eğitimlerimize devam edeceğiz" diye konuştu.

Bültenler - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mansur Yavaş Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Bensu Soral Amelia Hamlin Eser Yenenler Kenan İmirzalıoğlu
Spor Mesut Özil Rıza Çalımbay Kerem Aktürkoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Demir Çelik
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Halkla İlişkiler, iletişim ve protokol kuralları eğitimi sona erdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.09.2021 15:01:34. #1.17#