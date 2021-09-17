Halkla İlişkiler, iletişim ve protokol kuralları eğitimi sona erdi

Manisa Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen kurum içi eğitimleri ile personelin belirlenen konularda bilgi seviyelerinin arttırılması amaçlanıyor.

Bu kapsamda Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı Halkla İlişkiler Şube Müdürü Yonca Ekmekçi tarafından 'Halkla İlişkiler, İletişim ve Kamusal Alanda Protokol Kuralları' konusunda verilen eğitimler tamamlandı. 18 Ağustos 2021 tarihinde başlayan eğitim hakkında bilgilendirmede bulunan Ekmekçi, "Kurumumuz ile vatandaşlar arasında etkili iletişimin sağlanması amacıyla personellerimizi bilgilendiriyoruz. Verdiğimiz eğitimlerin sonunda yaptığımız değerlendirmelerde personellerin konu hakkında farkındalık edindiğini ölçümlüyoruz. Manisa Büyükşehir Belediyemizin kurumsal kimliğini ifade eden personellerimizin gelişimi için eğitimlerimize devam edeceğiz" diye konuştu.

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