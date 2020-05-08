Halkın tercihi 'Hayat Park' oldu
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Halkın tercihi 'Hayat Park' oldu

Halkın tercihi 'Hayat Park' oldu
08.05.2020 11:35 | Son Güncelleme: 08.05.2020 11:35

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, ilçenin merkezinde yer alan 117 dönümlük mesire alanına verilecek isim için yapılan halk oylamasında 'Hayat Park' adının ortaya çıktığını söyledi.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, ilçenin merkezinde yer alan 117 dönümlük mesire alanına verilecek isim için yapılan halk oylamasında 'Hayat Park' adının ortaya çıktığını söyledi.

Antalya Orman Bölge Müdürlüğü 20 Ocak 2020 tarihinde, Öğretmenevleri Mahallesi'nde yer alan 117 dönüm mesire alanının işletilmesine yönelik ihaleye çıktı. İhaleyi en yüksek teklifle Konyaaltı Belediyesi kazandı. Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen'in "İlçemiz sınırları içerisinde yer alan mesire alanı Konyaaltı'nın olmalı" kararlılığıyla kazanılan ihalenin hemen ardından ise internet üzerinden yapılan anketle isim belirleme çalışmalarına başlandı. Konyaaltı Belediyesi'nin resmi internet adresi üzerinden yapılan anket, 23 Mart 2020 tarihinde sona erdi. Halkın tercihiyle ortaya çıkan anket sonucunu Başkan Esen açıkladı.

"Halkımızın olanı halka verdik"

"Öğretmenevleri Mahallemizde yer alan 117 dönüm mesire alanının ihalesini alarak, halkımızın olanı halkımıza verdik" diyen Esen, "Konyaaltı'nda göreve gelirken her fırsatta katılımcı yönetim vurgusu yaptık. Görevimizi şeffaf ve katılımcı bir anlayışla sürdürüyoruz. Bu anlayış çerçevesinde geçtiğimiz ocak ayında halkımız adına Konyaaltı ve Antalya için son derece önemli olan mesire alanının ihalesini aldık. Halkın olanı halka kazandırdık. İlçenin kalbi noktasındaki mesire alanının ismini vatandaşımız belirlesin istedik. İnternet üzerinden anket yaptık. 23 Mart 2020 tarihinde neticelenen bu anketle birlikte, mesire alanın yeni ismi 'Hayat Park' oldu. Halkın tercihiyle ismi Hayat Park olan mesire alanının, Konyaaltı ve Antalya'mıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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