Halkın sağlığını tehlikeye atan pazarcıya ceza
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Halkın sağlığını tehlikeye atan pazarcıya ceza

19.11.2020 14:54 | Son Güncelleme: 19.11.2020 14:59
Halkın sağlığını tehlikeye atan pazarcıya ceza

İlkadım Belediyesi zabıta ekipleri, hijyen kurallarına aykırı olarak tezgahta olması gereken sebzeyi pazar yerinde kaldırıma bırakarak halkın sağlığını tehlikeye atan pazarcıya cezai işlem uygulayarak ürünleri topladı.

İlkadım Belediyesi zabıta ekipleri, hijyen kurallarına aykırı olarak tezgahta olması gereken sebzeyi pazar yerinde kaldırıma bırakarak halkın sağlığını tehlikeye atan pazarcıya cezai işlem uygulayarak ürünleri topladı.

İlkadım Belediyesi zabıtası, korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gerçekleştirdiği denetimlerde hijyen kurallarına uymayan pazar esnafına göz açtırmıyor. İlkadım ilçesinde halkın sağlığı için yeni tip korona virüs salgınına karşı çalışmalarını, denetimlerini sıklaştıran zabıta ekipleri, Kışla Mahallesi Yeşil Yazı Sokak üzerine kurulan halk pazarında sabahın erken saatlerinde pazarda satılmak üzere lahanaları tezgah yerine kaldırım üzerine her türlü dış etkenlerden korunaksız olarak açığa bırakan pazar esnafına müdahale etti. Hijyen kurullarına aykırı olarak açıkta duran ürünleri toplayan ekipler pazarcı esnafına 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ve 1593 sayılı Umum Hıfzıssıhha Kanunu gereğince cezai işlem uyguladı.

"Yakın takibe aldık"

Halk sağlığı için Zabıta Müdürlüğü'nün denetimlere aralıksız devam edeceğini dile getiren İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Vatandaşın sağlıklı koşullarda üretilmiş ve satışa sunulmuş gıdaları tüketebilmeleri amacıyla sık sık denetimler gerçekleştiriyoruz. Özellikle hijyen açısından standartlara uymayanları yakın takibe aldık. Halk sağlığı açısından belediye olarak biz üzerimize düşeni yapıyoruz. Vatandaşlardan ise her hangi bir olumsuzlukta belediyenin 153 numaralı telefonundan bizlere ulaşmalarını rica ediyoruz" dedi. - SAMSUN

Halkın sağlığını tehlikeye atan pazarcıya ceza
Halkın sağlığını tehlikeye atan pazarcıya ceza
Halkın sağlığını tehlikeye atan pazarcıya ceza
Halkın sağlığını tehlikeye atan pazarcıya ceza

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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