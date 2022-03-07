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Halkın Konvoyu Washington'a yaklaşıyor

AA, Yasin Öztürk - Güncel
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Konvoyun klakson çalarak otoyoldan geçişi Polislerin üst geçitte aldığı güvenlik önlemi WASHINGTON (AA) ABD'deki Kovid-19 kısıtlamalarını ve aşı zorunluluğunu protesto etmek amacıyla 23 Şubat'ta California'dan yola çıkan kamyoncuların konvoyu Hagerstown otoyolunda görüntülendi.

Konvoyun klakson çalarak otoyoldan geçişi

Polislerin üst geçitte aldığı güvenlik önlemi WASHINGTON (AA) ABD'deki Kovid-19 kısıtlamalarını ve aşı zorunluluğunu protesto etmek amacıyla 23 Şubat'ta California'dan yola çıkan kamyoncuların konvoyu Hagerstown otoyolunda görüntülendi. Halkın Konvoyu (People's Convoy) adı altında organize olan Kovid-19 aşısı karşıtı kamyoncular, 11 gün süren ve toplam 4 bin kilometre kat ettikleri yolculuklarını başkent Washington'da noktalamayı hedefliyordu.

Halkın Konvoyu Washington'a yaklaşıyor

Halkın Konvoyu Washington'a yaklaşıyor

Halkın Konvoyu Washington'a yaklaşıyor

AA / Yasin Öztürk - Güncel

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