"Halkın Konvoyu" Başkent Washington'a Doğru İlerliyor - Haberler

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"Halkın Konvoyu" Başkent Washington'a Doğru İlerliyor

DailyMotion.com - Güncel
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Kanada'da kamyon sürücülerinin COVID-19'a karşı aşı zorunluluğu ve diğer önlemlere tepki olarak başlattığı protestolar ABD'ye de sıçradı.

Kanada'da kamyon sürücülerinin COVID-19'a karşı aşı zorunluluğu ve diğer önlemlere tepki olarak başlattığı protestolar ABD'ye de sıçradı. "Halkın Konvoyu" adı verilen kamyon konvoyu için bir grup da geçen hafta California'dan yola çıktı. Başkent Washington'a doğru ilerleyen konvoya onlarca kişi yollarda destek verdi. Konvoyun 5 Mart'ta Washington'a ulaşması bekleniyor

DailyMotion.com - Güncel

Tam Gemi Şok Denemeleri, California, Washington, Kanada, Güncel, Haberler

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