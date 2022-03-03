"Halkın Konvoyu" Başkent Washington'a Doğru İlerliyor

Kanada'da kamyon sürücülerinin COVID-19'a karşı aşı zorunluluğu ve diğer önlemlere tepki olarak başlattığı protestolar ABD'ye de sıçradı. "Halkın Konvoyu" adı verilen kamyon konvoyu için bir grup da geçen hafta California'dan yola çıktı. Başkent Washington'a doğru ilerleyen konvoya onlarca kişi yollarda destek verdi. Konvoyun 5 Mart'ta Washington'a ulaşması bekleniyor

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