Halkın Katılımı Toplantısına Davet
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Halkın Katılımı Toplantısına Davet

Halkın Katılımı Toplantısına Davet
Habermetre - Haberler | Toplum

ADIYAMAN (MERKEZ) YAĞMUR SUYU PROJESİHALKIN KATILIMI TOPLANTISINA DAVETAdıyaman Belediyesi tarafından, Türkiye'deki Mültecilere Yönelik Mali Yardım Programı (FRIT) Belediye Projesi kapsamında, Adıyaman ili Merkez ilçesinde yapılması planlanan Adıyaman (Merkez) Yağmur Suyu Projesi için...

ADIYAMAN (MERKEZ) YAĞMUR SUYU PROJESİ

HALKIN KATILIMI TOPLANTISINA DAVET

Adıyaman Belediyesi tarafından, Türkiye'deki Mültecilere Yönelik Mali Yardım Programı (FRIT) Belediye Projesi kapsamında, Adıyaman ili Merkez ilçesinde yapılması planlanan Adıyaman (Merkez) Yağmur Suyu Projesi için yürütülen çevresel ve sosyal çalışmalar kapsamında halkı bilgilendirmek, halkın görüş ve önerilerini almak, inşaat ve işletme dönemlerinde halk ile işbirliği tesis etmek üzere idare tarafından planlanan ve aşağıda detayları verilen "Halkın Katılımı Toplantısı" düzenlenecektir.

Halkımıza saygı ile duyurulur.

Toplantı Tarihi, Saati ve Yeri

01. 07. 2021 Perşembe; saat 11: 00

Abdul Hamithan Kültür Merkezi

Adres: Yeni Mahalle 26285 Sok. No: 6 Merkez/Adıyaman

Proje Sahibi : Adıyaman Belediyesi

Tel : 04162021964

Kaynak: Habermetre

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