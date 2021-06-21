Halkın Katılımı Toplantısına Davet
ADIYAMAN (MERKEZ) YAĞMUR SUYU PROJESİHALKIN KATILIMI TOPLANTISINA DAVETAdıyaman Belediyesi tarafından, Türkiye'deki Mültecilere Yönelik Mali Yardım Programı (FRIT) Belediye Projesi kapsamında, Adıyaman ili Merkez ilçesinde yapılması planlanan Adıyaman (Merkez) Yağmur Suyu Projesi için...
ADIYAMAN (MERKEZ) YAĞMUR SUYU PROJESİ
HALKIN KATILIMI TOPLANTISINA DAVET
Adıyaman Belediyesi tarafından, Türkiye'deki Mültecilere Yönelik Mali Yardım Programı (FRIT) Belediye Projesi kapsamında, Adıyaman ili Merkez ilçesinde yapılması planlanan Adıyaman (Merkez) Yağmur Suyu Projesi için yürütülen çevresel ve sosyal çalışmalar kapsamında halkı bilgilendirmek, halkın görüş ve önerilerini almak, inşaat ve işletme dönemlerinde halk ile işbirliği tesis etmek üzere idare tarafından planlanan ve aşağıda detayları verilen "Halkın Katılımı Toplantısı" düzenlenecektir.
Halkımıza saygı ile duyurulur.
Toplantı Tarihi, Saati ve Yeri
01. 07. 2021 Perşembe; saat 11: 00
Abdul Hamithan Kültür Merkezi
Adres: Yeni Mahalle 26285 Sok. No: 6 Merkez/Adıyaman
Proje Sahibi : Adıyaman Belediyesi
Tel : 04162021964
Kaynak: Habermetre