Halkın Hissettigˆi Enflasyon Yu¨zde 14,60'ın C¸ok U¨zerinde
11.01.2021 12:44 | Son Güncelleme: 11.01.2021 12:47
Türkiye İstatistik Kurumu'na göre 2020 yılını bir önceki yıldan 2,86 puan artışla yüzde 14,60 enflasyon oranıyla kapatan Türkiye, yeni yıla zamlarla başladı.
Türkiye İstatistik Kurumu'na göre 2020 yılını bir önceki yıldan 2,86 puan artışla yüzde 14,60 enflasyon oranıyla kapatan Türkiye, yeni yıla zamlarla başladı. VOA Türkçe Göztepe semt pazarında halkın nabzını tuttu
Kaynak: DailyMotion.com