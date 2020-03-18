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Düzce Belediyesi, Güncel

Halkın gezdiği noktalar gece yarısı temizlendi

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi korona virüse yönelik aldığı tedbirler kapsamında şehrin bir çok noktasında ilaçlama ve dezenfekte işlemlerini düzenli olarak sürdürüyor.

18.03.2020 21:59 | Son Güncelleme: 18.03.2020 22:04
Halkın gezdiği noktalar gece yarısı temizlendi

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi korona virüse yönelik aldığı tedbirler kapsamında şehrin bir çok noktasında ilaçlama ve dezenfekte işlemlerini düzenli olarak sürdürüyor.

Korona virüse karşı vatandaşları korumak adına adeta seferberlik ilan eden Düzce Belediyesi, Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturduğu ekiple dezenfeksiyon çalışmalarına devam ediyor. Geçtiğimiz haftadan bu yana yoğun bir mesai yapan belediye ekipleri dün gece kent genelinde vatandaşların yaya trafiğinin yoğun olduğu tüm noktalarda yıkama, ilaçlama ve dezenfekte çalışması gerçekleştirdi. Ekipler şehrin genelinde bulunan çöp koyternerlarını da yerinde yıkayarak bakterilerin önüne geçmek için dezenfekte ediyor.

Düzce Belediyesi yetkilileri korona virüsüne karşı rutin olarak yaptıkları çalışmalara ek birçok ilave tedbir aldıklarını söyledi. Vatandaşların korku ve paniğe kapılmayarak kişisel temizlik ve hijyenlerine dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan yetkililer, zorunlu olmadıkça evden çıkmamaları, toplu yerlerde bulunmaktan kaçınmaları konusunda tavsiyede bulundu. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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