Halkın Evlere Kapandığı Los Angeles'ta Neler Yaşanıyor? Amerika genelinde 5 eyalet yönetimi, Corona virüsünün yayılmaması için vatandaşlarına yönelik "evde kalın" talimatı yayınladı.

Amerika genelinde 5 eyalet yönetimi, Corona virüsünün yayılmaması için vatandaşlarına yönelik "evde kalın" talimatı yayınladı. California bu eyaletlerden birisi. Los Angeles'da yaşayan Gazeteci Çidam Yücel evde kalın talimatından sonra bölgede neler yaşandığını Amerika'nın Sesi'ne anlattı.