Halkın Bakkalı açıldı
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İzmir Büyükşehir Belediyesi, Tunç Soyer, Türkiye, İzmir, Güncel

Halkın Bakkalı açıldı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kampanya süresince söz verdiği vaatlerden birini daha hayata geçirdi.

13.03.2020 14:17 | Son Güncelleme: 13.03.2020 14:17
Halkın Bakkalı açıldı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kampanya süresince söz verdiği vaatlerden birini daha hayata geçirdi. Bir yandan üreticiyi desteklemek bir yandan da yurttaşlara sağlıklı, adil gıda ulaştırmak için İzmir'e Halkın Bakkalı geldi. İlki İzmir'in simge noktalarından Kemeraltı'nda açılan Halkın Bakkalı'ndan yurttaşlar kooperatifler aracılığıyla üretilen ürünlere ulaşabilecek.


İzmir Büyükşehir Belediyesi halkın güvenilir, ucuz ve sağlıklı gıdaya erişimini sağlamak için bir adım daha attı. Kadifekale ve Kültürpark üretici pazarlarının ardından kooperatifler aracılığıyla üretilen ürünleri yurttaşlarla buluşturacak Halkın Bakkalı'nın ilk şubesi İzmir'de açıldı. Kemeraltı Balıkçılar Meydanı'nda hizmete giren Halkın Bakkalı'nın şubeleri diğer büyükşehir belediyelerince de açılacak ve tüm Türkiye'ye örnek olacak.


Hedefimiz üreticiyi aracısız tüketiciyle buluşturmak


Halkın Bakkalı'nın açılış töreninde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, üreticiyi desteklemek ve doğrudan tüketiciyle buluşturmak amacıyla Seferihisar Belediye Başkanlığı döneminde ilk kez üretici pazarını açtıklarını belirterek, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan sonra Kadifekale ve Kültürpark üretici pazarlarını açtık. Şimdi bugün yeni bir şey yapıyoruz. Halkın Bakkalı'nı açıyoruz. Amacımız üreticimizi toprağın bereketiyle buluşurken aracı olmak, tüketiciyi sağlıkla buluştururken aracı olmak. Bu dükkan bu büyük hikayenin küçük bir noktası. İzmir'in her yerinde Halkın Bakkallarını açacağız" diye konuştu.


"Başka bir tarım mümkün"


Başkan Soyer şunları söyledi: "Üreticiyi toprağıyla barıştırmak, üretmesini sağlamak mecburiyetindeyiz. İzmir'de Halkın Bakkallarını açtıkça üretici daha fazla üretecek, tüketici de daha sağlıklı ürünlerle buluşacak. Artık emperyalizm öyle topla, tüfekle gelmiyor; tohumla geliyor, topraklarımızı fethediyor. Onun için üretici pazarlarını açmaya onun için Halkın Bakkallarını açmaya devam edeceğiz. Sadece İzmir'de değil 11 büyükşehir belediyemizle yani Türkiye'nin nüfusundan yarısından fazlasını temsil eden belediyelerimizle birlikte bu uygulamayı sürdüreceğiz. Başka bir tarım, başka bir Türkiye mümkün. Bunu bütün dünyaya zevkle, keyifle, aşkla göstermeye devam edeceğiz. Yepyeni bir Türkiye bizi bekliyor."


Başkan Soyer alışveriş yaptı


İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer konuşmasının ardından törene katılanlarla birlikte Halkın Bakkalı'nın açılışını yaptı. Halkın Bakkalı'nın ilk müşterisi olan Başkan Soyer eşi Neptün Soyer ile birlikte "Siftahı benden bereketi Allah'tan" diyerek evinin gıda alışverişini yaptı. Törene İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, Seferihisar Belediye Başkanı Yardımcısı Yelda Celiloğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, İzmir Büyükşehir Belediyesi genel sekreter yardımcıları Aysel Özkan, Yıldız Devran, Barış Karcı, İzmir Büyükşehir Belediyesi eski Başkan Vekili Dr. Sırrı Aydoğan, İzmir Köy-Koop Birlik Başkanı Neptün Soyer, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in eşi Fatma Yetişkin, İzmir Büyükşehir Belediyesinin ilçe yerel hizmet müdürleri, kooperatif yöneticileri, yurttaşlar ve Kemeraltı esnafı katıldı.


İzmirliler beğendi


Halkın Bakkalı'ndan alışveriş yapan Erhan Yaşar, "Bulgur, pirinç, zeytinyağı gibi doğal ürünler aldım. Ürünler çiftçiden buraya geliyor. Güvenerek tüketeceğim. Yerli malı. Üreticiye de destek olmuş oluyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyemize bu imkanı tanıdığı için teşekkür ediyoruz. Sayılarının çoğalmasını bekliyoruz" dedi. Sibel Zeybek ise "Ben her zaman zaten kooperatif ürünlerini tercih ediyordum. Güvendiğim markaları Halkın Bakkalı'nda bulduğum için çok mutluyum" diye konuştu.


Halkın Bakkalı'nda neler var?


Türkiye'nin dört bir yanından 30 kooperatiften 300 çeşit ürünün yer aldığı Halkın Bakkalı'nda taze, kurutulmuş sebze ve meyve, et, bakliyat, zeytin, zeytinyağı, salça, süt ürünleri, reçel, çay, şifalı otlar ve yağlar bulunuyor. Halkın Bakkalı'nın üst katında ise yurttaşlara kahvaltı ve sıcak süt satışı bulunuyor. Halkın Bakkalı Kemeraltı'na ayrı bir canlılık ve hareket getirecek. Halkın Bakkalı'na alışveriş için gelenler diğer alışverişlerini de yapabilecek. - İZMİR

Kaynak: İHA

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