"Halkımız, FETÖ'nün yaptığı dezenformasyona dikkat etmeli"

10.10.2019 13:46

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Uygulama ve Araştırma Merkezince (SODİGEM) hazırlanan çalışmada, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarının, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı ile ilgili sosyal medya paylaşımlarında terör örgütü PKK'yı destekleyici unsurlara rastlandı.

AÜ Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, AA muhabirine, SODİGEM'in 15 Temmuz hain darbe girişimi ile ilgili çalışma yaparken bir gruba rastladığını ve bunların sosyal medyada FETÖ propagandası yaptığını gördüklerini söyledi.

Bu kişilerin sosyal medyadaki davranışlarını incelemeye başladıklarını belirten Çomaklı, şöyle devam etti:

"Türk Silahlı Kuvvetimiz tarafından Barış Pınarı Harekatı başlatıldı. Sosyal medya üzerinden harekatın itibarını düşürmeye, meşruluğunu zedelemeye çalışan gruplara dikkati çekmek istedik. Elimizdeki verilere baktığımızda, sosyal medya hesabına sahip özellikle firari FETÖ'cülerin yaptığı paylaşımların terör örgütü PKK'yı destekler ve PKK'nın ilkelerini savunur nitelikte olduğunu bir kez daha belirledik. 9 Ekim akşamında başlayan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, 10 Ekim'e bağlanan gece FETÖ mensuplarının sahip oldukları sosyal medya hesapları üzerinden hashtaglerle, retweetlerle etkileşime başladıklarını, PKK'yı destekleyen ve bunların mesajlarını yaymaya çalıştıklarını gördük. ABD'de Türkiye aleyhine çalışan bazı siyasetçilerin paylaşımlarına yaptıkları yorumları ekleyerek dolaşıma soktuklarını, örgüt üyeleri arasında bu dolaşımı sıklaştırdıklarını ve halka dönük algı oluşturmaya çalıştıklarını tespit ettik. Bu çalışmada, FETÖ'nün PKK ile iş birliği bir kez daha ortaya çıktı."

Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, FETÖ'nün yalnızca bir mecrada değil, farklı terör örgütleriyle çok rahatlıkla ilişki içinde olabildiğini, bundan da bir beis görmediğini, devletin aleyhine yapılabilecek iş ya da hukuksuzlukta yer alabildiğini vurguladı.

Vatandaşlara bu konuda uyarılarda bulunan Çomaklı, "Halkımız FETÖ'nün yaptığı dezenformasyona dikkat etmeli." dedi.

Çomaklı, FETÖ'nün 40 yıl boyunca kendisini gizlediğine dikkati çekti.

Bu terör örgütü üyelerinin sosyal medya ve dijital dünyada da gizlenmeye çalıştığını dile getiren Çomaklı, "Türkiye Cumhuriyeti'nin bilim merkezleri ve çalışan mensupları bunları dijital dünyada da takip edecek. Bu konuda terör örgütü mensupları endişeleri olsun." diye konuştu.

Kaynak: AA