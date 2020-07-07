Halkbanklı voleybolcular, sezon öncesi sağlık kontrolünden geçti Halkbank Erkek Voleybol Takımı'na, sezon öncesi sağlık kontrolleri yapıldı.

Halkbank Erkek Voleybol Takımı'na, sezon öncesi sağlık kontrolleri yapıldı.

Başkent kulübünden yapılan açıklamaya göre, 2020-2021 sezonu hazırlıkları için bir araya gelen Halkbank oyuncuları, Koru Hastanesinde sağlık taramasından geçirildi.

Voleybolcular, kontrollerin ardından Selim Sırrı Tarcan Voleybol Salonu'nda "eklem hareket açıklığı testi, Y balans ve sıçrama testlerine" tabi tutuldu.

Sporcular, teknik heyet ve kulüp çalışanlarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonuçları da negatif çıktı.

Kaynak: AA