Halkbanklı voleybolcu Stern galibiyete inanıyor

03.03.2020 11:40 | Son Güncelleme: 03.03.2020 11:40

Halkbank forması giyen Sloven voleybolcu Toncek Stern, Arkas maçı öncesi "Yeteneğimize, mücadele azmimize, vazgeçmeyen yapımıza güveniyorum. Üstelik galibiyete de ihtiyacımız var. İzmir'den bir galibiyetle ayrılacağımıza inanıyorum" dedi.

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde sona yaklaşırken, takımlar da sıralamada avantajlı bir yer edinmek için mücadele ediyor. Hedefine play-off müsabakalarını koyan ve üst grupta yer almak isteyen Halkbank'ta da antrenmanlar tüm hızıyla sürüyor. Hafta sonunda Lig ikincisi Arkas Spor'la İzmir'de karşılaşacak Başkent ekibi, çalışmalarına devam ediyor.

Başkent ekibine ara transfer döneminde dahil edilen Sloven voleybolcu Toncek Stern, Arkas Spor maçını ve hazırlıkları değerlendirdi.

Stern, Arkas Spor'u canlı olarak izleme fırsatı bulduğunu belirterek, "Gördüğüm kadarı ile iyi bir takım. Yetenekli oyuncuları var. Arkadaşlarım iki takım arasında bugüne kadar yaşanan seviyeli ve kaliteli rekabeti de anlattılar. Fakat ben bir şey daha gördüm; biz de çok iyi bir takımız. Herkesin sorumluluk aldığı, sahaya girenin takım için elinden geleni yaptığı bir grubuz. Yeteneğimize, mücadele azmimize, vazgeçmeyen yapımıza güveniyorum. Üstelik galibiyete de ihtiyacımız var. İzmir'den bir galibiyetle ayrılacağımıza inanıyorum" dedi.

Öte yandan, Arkas Spor'la Halkbank arasında oynanacak karşılaşma 7 Mart Cumartesi günü İzmir Atatürk Vestel Venüs Spor Kompleksi'nde oynanacak ve saat 17.00'de başlayacak.

Kaynak: İHA