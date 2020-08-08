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Halkbank yeni sezona iddialı girmek istiyor

Türkiye'de voleybol müsabakaları Türkiye Kupası maçları ile start alıyor.

Halkbank yeni sezona iddialı girmek istiyor
08.08.2020 11:52 | Son Güncelleme: 08.08.2020 12:05

Türkiye'de voleybol müsabakaları Türkiye Kupası maçları ile start alıyor. Kamp çalışmalarını sürdüren Halkbank, lige iyi bir başlangıç yapmak istiyor.

Voleybolda 2020-2021 sezonu için geri sayım başladı. Türkiye'de voleybol 31 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında Türkiye Kupası maçları ile start alacak. AXA Sigorta Erkekler Ligi ise 13 Eylül Pazar günü başlayacak. Ligin Başkent ekiplerinden Halkbank, Ankara'da yaptığı ilk dönem çalışmaların ardından Bolu'da kampa girdi. Halkbank, üçüncü etap hazırlıklarını Ankara'da sürdürüyor.

Başkent ekibi yeni kurulan kadrosunu başlangıç gününden bugüne teknik ve kondisyon anlamında planlanan seviyelere yükseltti. Mavi-Beyazlılar, ligde güçlü bir şekilde mücadele etmeye hazırlanırken, takımın hazırlanması ve idamesi konusunda Başantrenör Taner Atik'le birlikte staff grubu da sezon öncesi hazırlıklarını sürdürüyor. Bu sezon Halkbank'ın teknik ekibinde ise şu isimler yer alıyor:

Burak Emre Dirier (Yardımcı Antrenör)

1988 doğumlu. Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulundan Antrenörlük eğitimi bölümünden mezun oldu, Pedagojik Formasyon Eğitimi aldı. Anadolu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Spor Yöneticiliği Bölümünü bitirdi. Bartın Üniversitesi BESYO Beden Eğitimi Bölümünde Yüksek Lisans Eğitimini tamamladı. 2014'te Halkbank'a geldi. İngilizce biliyor.

Philip Barca Cysique (Yardımcı Antrenör)

1977 Paris doğumlu. 20 yıl boyunca profesyonel düzeyde voleybol oynadı. Fransa Milli Takım forması giydi. Katar'da bir yıl başantrenör olarak çalıştı. Halkbank'ta yardımcı antrenör olarak görev yapacak.

Ali Rıza Metin (İstatistik Antrenörü)

2 Ocak 1985 doğumlu. TVF Spor Lisesinden mezun oldu. Ankara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Antrenörlük Bölümünde lisans eğitimi alıyor. Halkbank'a 2015'te katıldı. İngilizce biliyor.

Alper Burak (Yardımcı Antrenör)

1993 doğumlu. Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümünden mezun oldu. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesinde Pedagojik Formasyon sertifikası aldı. Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Antrenörlük Eğitimi Ana Bilim Dalında Yüksek Lisans eğitimine devam ediyor. İngilizce biliyor, 2015'ten bugüne Halkbank'ta.

Mahir Emre Can (Kondisyoner)

1985 doğumlu. Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Antrenörlük Bölümü Kıdemli Antrenörlük mezunu. Uluslararası Kuvvet Antrenörlüğü kondisyoner sertifikası var. AFAA Uluslararası Performans Koçluğu sertifikasına sahip. 5 farklı branşta antrenörlük belgesi bulunuyor. Halkbank'a 2017'de katıldı, İngilizce biliyor.

Erencan Kütük (Kondisyoner)

1995 Konya-Ereğli doğumlu. Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinden ikincilik derecesi ile 2018 yılında mezun oldu. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Antrenman Bilimi Ana Bilim Dalı, Hareket ve Antrenman Bilimi bölümünde master eğitimi alıyor. Halkbank'a 2015'te katıldı. İngilizce biliyor.

Baran Akay (Uzman Fizyoterapist)

1992 doğumlu. Ahi Evran Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümünde lisans eğitimi aldı. Hacettepe Üniversitesi-Spor Fizyoterapistliğinde yüksek lisans eğitimini tamamlayarak uzman fizyoterapist unvanı aldı. OsteopathieSchuleDeutschland'daki osteopati eğitimi devam ediyor. Halkbank'a 2018'de katıldı, İngilizce biliyor.

Eren Toker (Masör)

1991 doğumlu. Sağlık ekibinin çok önemli bir parçası olarak 6 yıldır Halkbank'ta. Mesleğe 2009'da başladı. Staj eğitimini Beşiktaş'ta aldı. 6 yıl Spor hekimi ve ostepat Dr. Ateş Şendil'in asistanlığını yaptı. Bugsaş Spor, Yenimahalle Belediyespor'da çalıştıktan sonra Halkbank'a katıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Futbol Federasyonundan aldığı eğitimleri devam ediyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

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