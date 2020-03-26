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Koronavirüs, voleybol, Türkiye, Aydın, Spor

Halkbank Voleybol Takımı'nın genç yıldızı Furkan Aydın: "En kısa sürede bu zorlu günlerden...

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip Koronavirüsün (Covid-19) Türkiye'de de kısa sürede yayılması üzerine Halkbank Erkek Voleybol Takımı'nın genç yıldızı Furkan Aydın, en kısa sürede yaşanan zorlu günlerin geride kalmasını diledi.

26.03.2020 13:01 | Son Güncelleme: 26.03.2020 13:01
Halkbank Voleybol Takımı'nın genç yıldızı Furkan Aydın:

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip Koronavirüsün (Covid-19) Türkiye'de de kısa sürede yayılması üzerine Halkbank Erkek Voleybol Takımı'nın genç yıldızı Furkan Aydın, en kısa sürede yaşanan zorlu günlerin geride kalmasını diledi.

Kısa sürede yayılım gösteren koronavirüsle mücadele kapsamında geçtiğimiz günlerde Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, futbol, basketbol, voleybol federasyonlarının başkanları ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı ile yaptığı toplantının ardından liglere süresiz ara verildiğini açıkladı. Koronavirüs günlerinde 'Evinde Kal Türkiye' çağrısına uyarak, çalışmalarına evinde devam eden Halkbank Erkek Voleybol Takımı'nın genç yıldızı Furkan Aydın, "Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 virüsü Türkiye'yi de olumsuz etkiledi. Dolayısıyla voleybol da diğer liglerle birlikte ara verdi. Ama biz bırakmadık. Profesyonel bir kulüp olarak tecrübeli kondisyonerlerimizin hazırladığı programlar dahilinde çalışmalarımızı evlerimizde devam etmekteyiz. Buradan Türk halkına 'evinde kal' çağrısına destek verdiğimi bildirmek isterim. En kısa sürede bu zorlu günlerden kurtulmayı dilerim" ifadelerini kullandı.

"Halkbank her zaman hayalimdi"

Kırşehir'de 1995 yılında dünyaya gelen Furkan Aydın, 'Yuvam' dediği Halkbank Spor Kulübü'ne geliş sürecini anlatarak, "Her zaman bir Halkbank hayalim vardı. Çünkü güçlü ve profesyonel bir kulüp yapısı, dünya yıldızlarını barındıran kadrolara sahiptiler. Kazanmak odaklı fakat yetiştirmeyi ihmal etmeyen bir anlayışla hareket ediyorlardı. Altyapı kadrosuna girerek Halkbank'a adımımı attım. Üç yıldır da A Takım'da forma giyme ayrıcalığına sahibim, mutluyum. Büyük oyuncular ve antrenörlerle çalışma olanağı buldum" şeklinde konuştu.

"Takımdaki arkadaşlık üst seviyede"

Halkbank Spor Kulübü'nü Türkiye'nin sayılı kulüpleri arasında gösteren Aydın, "Bize, genç oyuncularına yatırım yapıyorlar. Git gide gençleşen bir kadro hedefleniyor. Takımdaki arkadaşlık üst seviyede. Burada kendimi yuvamda, ait olduğum yerde hissediyorum" dedi.

Halkbank'ta oynadığı süre boyunca birçok tecrübeli oyuncuyla çalışma fırsatı bulduğunu aktaran Aydın, dünyaca ünlü tecrübeli oyunculardan hem saha içi hem de saha dışındaki alışkanlıkları konusunda feyz aldığını söyledi. Mevki olarak orta oyunculuğu seçme sürecinden de bahseden Aydın, "Oyun içi performansım nedeniyle altyapı antrenörlerim orta oyuncu pozisyonuna yönlendirdi. Ben de bu pozisyonu benimsedim" ifadelerini kullandı.

"Rekabet beni gün geçtikçe geliştiriyor"

Öte yandan Türk Milli takımında forma giymek için önemli oyuncularla aynı pozisyonda rekabet etmenin kendisini gün geçtikçe geliştirdiğini ifade eden Aydın, "Türk Milli takımının önemli oyuncuları ile aynı mevkide oynadığım için kendimi şanslı buluyorum. Abilerimin bana çok şey kattıklarını ve katacaklarını düşünüyorum. Onlarla aramızdaki rekabet beni gün geçtikçe geliştiriyor" açıklamasında bulundu.

"Önemli bir jenerasyona sahibiz"

Kadronun ve teknik heyetin yarısının Halkbank çatısı altında yetişenlerden oluştuğuna dikkat çeken Aydın, bu durumun aile ortamı oluşturduğuna da değindi. Aydın, "Gelecekte Türk voleybolunun temel yapıtaşları olacak jenerasyona sahibiz. Kulübümüzün vizyonu altyapılardan çıkardığı oyuncu ve teknik ekibiyle Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazanmaktır. Bu doğrultuda yolumuza devam ediyoruz" dedi.

"Çalışmalarımıza evlerimizde devam etmekteyiz"

Covid-19 salgınının Türkiye'de de görülmesi üzerine, liglere ara verilme sürecini de değerlendiren Aydın, "Sezona play-off parolası ile yola çıktık. İlk devre iyi oynadık fakat talihsiz mağlubiyetler aldık. İkinci devre parolamızdan ödün vermeden çalışmalarımıza devam edip güzel bir ivme yakaladık. Play-off ve Türkiye Kupası öncesi dünyayı etkisi altına alan Covid-19 virüsü Türkiye'yi de olumsuz etkiledi. Dolayısıyla voleybol da diğer liglerle birlikte ara verdi. Ama biz bırakmadık. Profesyonel bir kulüp olarak tecrübeli kondisyonerlerimizin hazırladığı olduğu programlar dahilinde çalışmalarımıza evlerimizde devam etmekteyiz. Buradan Türk halkına 'evinde kal' çağrısına destek verdiğimi bildirmek isterim. En kısa sürede bu zorlu günlerden kurtulmayı dilerim" ifadelerini kullandı.

"Tüm sporcular gibi kupalar, madalyalar istiyorum"

Salgın öncesinde voleybol maçları ve antrenmanları haricindeki zamanını takım arkadaşlarıyla yaptığı aktivitelerle ve konsol oyunlarıyla geçirdiğini söyleyen Aydın, kariyer planlarından ise, "Kariyer planım olarak mevkiimde önde gelen isimlerden biri olmak istiyorum. Bu potansiyel ve kapasiteye sahip olduğuma inanıyorum. Tabii tüm sporcular gibi kupalar, madalyalar da istiyorum. Voleybol oynamak dışında bir hayalim yok. Elbette Milli Takım hayallerim var. Bu hayallerimi hayata geçirmek için kendimi mental ve fiziksel olarak işime veriyorum" dedi.

Dünya genelinde yaşanan salgınlarla mücadelede sağlık çalışanlarını tebrik eden Halkbank Erkek Voleybol Takımı'nın genç yıldızı Aydın, "Bu salgın sürecinde hepimiz çok dikkatli olmalıyız. Ne kendi ne de başkalarının yaşamlarını tehlikeye atmamak adına 'evinde kal Türkiye, hayat eve sığar'" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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