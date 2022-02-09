Halkbank ve VakıfBank sermaye artırım kararı aldı

Halkbank ve VakıfBank "tahsisli sermaye artırım" kararı aldığını duyurdu.

Halkbankın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamasında, Bankanın 10 milyar TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak kaydıyla, her biri 0,01 TL nominal değerde paylardan oluşan toplam 2 trilyon 473 milyar 776 milyon 223 bin 78 TL olan çıkarılmış sermayesinin, "tahsisli satış" yöntemi ile mevcut tüm ortakların rüçhan haklarının tamamen kısıtlanarak, nakit sermaye artırımı yoluyla toplam satış hasılatı 13 milyar 400 milyon TL olacak şekilde, Borsa İstanbul AŞ'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde belirlenecek pay satış fiyatına göre hesaplanacak toplam nominal sermaye tutarı kadar artırılmasına, artırılan sermaye tutarını temsil edecek payların tamamının halka arz edilmeksizin tahsisli satış yöntemi ile Banka hissedarlarından Türkiye Varlık Fonu'na Borsa İstanbul AŞ pay piyasasında toptan alış satış işlemi yolu ile satılmasına, bu amaçla düzenlenecek ihraç belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kuruluna başvurulmasına karar verildiği bildirildi.

KAP açıklamasında ayrıca sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanımına ilişkin rapor da paylaşıldı. Raporda şunlar kaydedildi:

"İhraçtan elde edilecek sermaye artırım tutarı ve hisse senedi ihraç primleri, reel sektörün uygun şartlarda finansman ihtiyacının sağlanması amacıyla Bankamızca kullandırılacak krediler ve bankacılık hizmetlerine kaynak temininde kullanılacaktır."

VakıfBank da KAP açıklamasıyla duyurdu

VakıfBankın KAP'ta yayımlanan açıklamasında ise Bankanın kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak kaydıyla, 3 milyar 905 milyon 622 bin 489,96 TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut pay sahiplerinin rüçhan hakları tamamen kısıtlanarak, tahsisli ve nakden toplamda 13 milyar 400 milyon TL toplam satış hasılatı elde edilecek şekilde, Borsa Istanbul AŞ'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde belirlenecek pay satış fiyatına göre hesaplanacak toplam nominal sermaye tutarı kadar nakden artırılmasına, sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek payların tamamının Türkiye Varlık Fonuna tahsisli satış yöntemi ile satılmasına karar verildiği kaydedildi.

KAP açıklamasında ayrıca sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanımına ilişkin rapor da paylaşıldı. Raporda şunlar aktarıldı:

"Elde edilecek fon ile Bankamızın mevcut sermaye yapısının güçlendirilmesi, global piyasa koşullarında oluşabilecek dalgalanmalara ve öngörülemeyen aktif bozulmalarına karşı bankanın kuvvetli finansal gücünün daha da artırılması, Bankanın önümüzdeki dönemdeki büyüme stratejilerine yönelik olarak ilave kapasite yaratılarak uzun vadeli sürdürülebilir karlılığının devamlılığının sağlanması amaçlanmaktadır."