Halkbank uzun bir aranın ardından yurt dışı tahvil ihracı yapacak

Hakan Atilla'nın tutuklanmasından bu yana yurt dışı tahvil ihracı yapmayan ve fonlama tarafında TL kaynaklara yönelen Halkbank, yurt dışında 2 milyar dolara kadar tahvil ihraç edeceğini duyurdu. Bu gelişme bankaya yönelik risk algısının gevşemesi anlamında olumlu görülüyor.