Halkbank uzun bir aranın ardından yurt dışı tahvil ihracı yapacak

Hakan Atilla'nın tutuklanmasından bu yana yurt dışı tahvil ihracı yapmayan ve fonlama tarafında TL kaynaklara yönelen Halkbank, yurt dışında 2 milyar dolara kadar tahvil ihraç edeceğini duyurdu.

Halkbank uzun bir aranın ardından yurt dışı tahvil ihracı yapacak

Hakan Atilla'nın tutuklanmasından bu yana yurt dışı tahvil ihracı yapmayan ve fonlama tarafında TL kaynaklara yönelen Halkbank, yurt dışında 2 milyar dolara kadar tahvil ihraç edeceğini duyurdu. Bu gelişme bankaya yönelik risk algısının gevşemesi anlamında olumlu görülüyor.

Kaynak: Dunya.com

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