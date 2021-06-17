"Halkbank Üreten Kadınlar Toplantısı" Trabzon'da gerçekleştirildi
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"Halkbank Üreten Kadınlar Toplantısı" Trabzon'da gerçekleştirildi

'Halkbank Üreten Kadınlar Toplantısı' Trabzon'da gerçekleştirildi
Anadolu Ajansı / Gazi Nogay - Haberler | Ekonomi

Halkbank'ın kadın girişimcileri teşvik etmek amacıyla düzenlediği "Halkbank Üreten Kadınlar Toplantısı"nın Karadeniz Bölgesi'ndeki ilk ayağı, Trabzon'da gerçekleştirildi.

Halkbank'ın kadın girişimcileri teşvik etmek amacıyla düzenlediği "Halkbank Üreten Kadınlar Toplantısı"nın Karadeniz Bölgesi'ndeki ilk ayağı, Trabzon'da gerçekleştirildi.

Kentteki bir otelde düzenlenen ve çevrim içi olarak gerçekleştirilen etkinlikte, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan'ın konuşmasının ardından Karadeniz Bölgesi'ndeki 9 ilden seçilen 9 girişimci kadına, üretkenliklerini desteklemek adına sembolik olarak kredileri takdim edildi.

Program kapsamında düzenlenen "İlham Veren Kadınlar" panelinde, Türk-İş Kadın Kolları eski Başkanı Rahime Akdoğan, TOBB Rize Kadın Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Yasemin Suyabatmaz, mimar Hatice Öztürk ve harita mühendisi Merve Ulusoy, çalışma hayatlarındaki hikayelerini ve ilham veren öykülerini paylaştı.

Akdoğan, Suyabatmaz, Öztürk ve Ulusoy, çalışma hayatında yaşadıkları zorlukları, başarıları ve tecrübelerini katılımcılara anlattı.

Program, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan "Gelecek İçin Sıfır Atık" projesi kapsamında çalışma yürüten kadınların hikayelerini anlattığı "Gelecek İçin Sıfır Atık" paneliyle sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gazi Nogay

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"Halkbank Üreten Kadınlar Toplantısı" Trabzon'da gerçekleştirildi - Haberler Ekonomi
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