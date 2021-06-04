"Halkbank Üreten Kadınlar Toplantısı" Gaziantep'te gerçekleştirildi

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, bir kadın olarak yerel yönetimde oluşturduğu örneğin kadıların özgüven sağladığını ifade etti.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, bir kadın olarak yerel yönetimde oluşturduğu örneğin kadıların özgüven sağladığını ifade etti.

Halkbank'ın kadın girişimcileri teşvik etmek amacıyla düzenlediği "Halkbank Üreten Kadınlar Toplantısı"nın Güneydoğu Anadolu Bölgesi ayağı, Gaziantep'te gerçekleştirildi.

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan'ın da katıldığı etkinlikte Fatma Şahin de tecrübelerini paylaştı.

Şahin, program kapsamındaki "İlham Veren Kadınlar" panelinde yaptığı konuşmada, hayat hikayesinin Anadolu'daki herhangi bir kadının hikayesinden farklı olmadığını söyledi.

Akıl ile kalbin birleştirilmesiyle başarının sağlandığını ifade eden Şahin, "Başarı veya başarısızlık olmak üzere hiçbir şey tesadüf değildir. Başarı sağlamak için inanmak, sevmek, aşk ile çalışmak ve işin altından kalmak gerekiyor." dedi.

Şahin, 15 yıl boyunca çok sayıda erkeğin içinde özel sektörde çalıştığını belirterek, iş ve mühendisliğin kadın ya da erkek meselesi değil işinin ehli ve liyakat meselesi olduğunu vurguladı.

"Kadınların siyasete girmesi zor, kalması çok daha zor"

Siyasetteki kalıcılığının en önemli sebebinin özel sektördeki 15 yıllık kazanımları olduğunu kaydeden Şahin, "Kadınların siyasete girmesi zor, kalması çok daha zor. Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyet'i kurarken parlamentoya yüzde 4 ile kadın alıyor fakat 2002'ye kadar bir arpa boyu yol gidemiyoruz. Cumhurbaşkanımızla partiyi kurarken yüzde 30 kadınla kurduk. Elbette bir kadın olarak birbirimizi takdir ediyoruz, buna inan erkeklerle yol gidiyoruz ama artık bu bir kalkınma projesidir. Bilgi ekonomisindeyiz ve bilgiyi üreten beyinleri karar mekanizmasında tutmamız gerekiyor. O yüzden Halkbank'ın projesi o kadar önemli ki küçük bir dokunuş, küçük bir adım muhteşem bir başarı hikayesi getiriyor." dedi.

Şahin, yerel yönetimde kadın örnek olmasının kadınlarca takdir edildiğinin altını çizerek, şöyle devam etti:

"Önümde vekil olmuş başarılı bir örnek yoktu. Mahalle mahalle dolaşıyorum, kız çocuklarıyla sohbet ediyorum. Kız çocuklarımız bana bakınca artık hedef büyüttü. Kızlarımız milletvekilliğin ve bakanlığın yapılabileceğini söylüyor. Kadınlarda, şahsımla büyük bir özgüven oldu. Kadınlar, 'Başkanım önce sen gidiyorsun arkandan 10 erkek geliyor. Bu nasıl bir şey' diyor. Erkeklerde de büyük bir zihinsel dönüşüm oldu. Bu işin yapılması için cinsiyet değil, gayret eden ve işini adam gibi yapanlarla yol gidilmesi gerekiyor. Kadın-erkek birbirinin rakibi değildir."

Kadınların iletişiminin güçlü olduğunu ve takım çalışmasıyla başarının sağlanacağını söyleyen Şahin, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı'nın (OECD) Kapsayıcı Büyüme İçin Şampiyon Belediye Başkanları Koalisyonu'na katılmasının tesadüf olmadığının altını çizdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir