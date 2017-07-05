Halkbank Türkiye'nin Kültür Haritasını Çıkarıyor

Halkbank Türkiye'nin kültür ögelerini, yöresel yiyeceklerini, doğal güzelliklerini, müzik, sinema ve edebiyat gibi kültür yaşamının tüm bileşenlerini kısa ve eğlenceli içeriklerle bir araya getirdi.



Banka açıklamasına göre kulturveyasam.com adresinde faaliyete geçen kültür ve yaşam sitesi, geçmişin mirasını ve bugünün değerlerini gelecek kuşaklara aktararak yaşatmayı amaçlıyor. Yediden yetmişe herkese hitap eden sitede yer alan içerikler liste formatıyla okurlarla buluşuyor.



Düzenli olarak güncellenecek platformda Anadolu'nun güzellikleri, tatil rotaları, geleneksel Türk mutfağı gibi farklı konularda hazırlanacak içerikler yer alacak.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Halkbank Kurumsal İletişim Daire Başkanı Neşet Dereli, projenin Türkiye'nin önde gelen kültür ve yaşam platformu olması amacıyla yola çıktıklarını kaydetti.



Dereli, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Halkbank olarak bankacılık faaliyetlerimizle ekonomiye sağladığımız desteği, tüm toplumsal alanlara yansıtmak için çalışıyoruz. Bu anlayışla hayata geçirdiğimiz kültür ve yaşam sitesi uzun zamandır üzerinde çalıştığımız bir projeydi. Bu platformla ülkemizin zengin kültürünü tanıtmayı, unutulan değerleri hatırlatarak geniş bir arşivi genç kuşakların bilgisine sunmayı amaçlıyoruz. Sahip olduğumuz ortak birikimi Türkiye'nin her yanına taşıyabilmek için pratik, çağdaş, kolay ulaşılabilir bir akış oluşturacağız. Platformu yeni içeriklerle sürekli yaşayan ve gelişen bir mecraya dönüştürmeyi arzu ediyoruz."