Halkbank'tan yurt dışında yaşayan Türkler için YUVAM hesabı

??????? Halkbank, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının döviz cinsinden birikimlerini Türk lirasında değerlendirebileceği YUVAM hesabını müşterilerinin hizmetine sundu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından başlatılan, döviz tevdiat hesaplarının TL'ye dönüşümünü desteklemeye yönelik uygulamalar kapsamında Halkbank, bu kez yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına seslenen yeni mevduat ürününü hayata geçirdi.

Halkbank, yurt dışında yaşayan vatandaşların tasarruflarının Türkiye'de değerlendirilmesini teşvik etme hedefiyle kısaca YUVAM olarak tanımlanan "Yurt dışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat Hesabı"nı uygulamaya aldı. YUVAM hesabı, kur koruma güvencesinin yanı sıra ilave getiri kazanma fırsatı sunan ve mevduat sahibinin kazanımlarını koruyan avantajlı bir Türk lirası hesap türü olarak öne çıkmakta.

Yurt dışında oturma veya çalışma izni bulunan veya adres kayıt sisteminde yerleşim yeri bilgisi olarak yurt dışı adresi kayıtlı olan 18 yaşından büyük Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile Mavi Kart sahibi müşteriler bu hizmetten yararlanabiliyor.

Ülke dışındaki Türk vatandaşlarının, yurt dışı bankalardaki hesaplarından Halkbank'a transfer edilecek avro, dolar ve sterlin cinsinden para birimlerindeki birikimleri, işlem gününde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilerek YUVAM hesabı açılabilecek. Hesap açılışı, üst veya alt limit olmaksızın Halkbank şubelerinin yanı sıra internet bankacılığı ve mobil bankacılık kanallarından da gerçekleştirilebiliyor.

Hesaplar; 3, 6, 12 ve 24 ay vadeli olmak üzere 4 farklı vade seçeneği ile açılabilirken, faiz oranı Merkez Bankası'nın Politika Faiz Oranı doğrultusunda uygulanacak. Stopaj oranının sıfır olarak belirlendiği YUVAM hesabına vade sonunda ise güncel döviz tutarları üzerinden vade gruplarına göre Merkez Bankası'nın ilave getiri tutarı ekleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Türk lirasının gücüne güç katmaya yönelik uygulamaları, kamu bankası olmanın sorumluluğuyla süratle hayata geçirdiklerini belirterek "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı ile Dövizden ve Altından Dönüşümlü Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı ürünleriyle bankamız, vatandaşların tasarruflarını kur kaynaklı değer artışları doğrultusunda koruyacak çok ciddi bir güvence sistemi sunmuştur.

YUVAM hesaplarıyla yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız da artık bu yeni mevduat ürünlerimizin avantajlarından faydalanabilmektedir. Yeni mevduat ürünleri, tasarruf sahiplerine önemli fırsatlar sunduğu gibi ekonomimize, ülkemizin üretimine, TL birikimlerinin gelişmesine ve milli paramızın değer kazanmasına da güçlü katkı sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.