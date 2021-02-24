Halkbank'tan "TÜRSAB Üyesi Seyahat Acentelerine Destek Paketi"

Halkbank Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) üyesi seyahat acentelerine, ticari faaliyetlerinde kullanmak üzere 6 ay anapara ödemesiz dönemli, 36 aya kadar vadelendirilebilecek 100 bin TL'ye kadar finansman desteği sağlayacak.

Halkbank Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) üyesi seyahat acentelerine, ticari faaliyetlerinde kullanmak üzere 6 ay anapara ödemesiz dönemli, 36 aya kadar vadelendirilebilecek 100 bin TL'ye kadar finansman desteği sağlayacak.

Halkbank ve TÜRSAB arasında "TÜRSAB Üyesi Seyahat Acentalarına Destek Paketi" protokolü imzalandı.

Protokol töreninde konuşan Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, kısa bir süre önce Ankara Ticaret Odası (ATO) Sigortacılık Hizmetleri Meslek Komitesi üyesi işletmelere yönelik bir destek paketi açıkladıklarını ifade ederek, şimdi ise turizm sektörüne ilişkin bir çalışma içerisinde olduklarını söyledi.

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran'ın kendilerini bu çalışmada yalnız bırakmadığını ifade eden Arslan, Baran'a gösterdiği katkı ve törene katılımı için teşekkür etti.

Halkbank olarak Türkiye ekonomisinin gücünü koruyabilmesinde önemli sorumluluklar üstlendiklerini ifade eden Arslan, meslek gruplarına ve sektörlere özel finansman hizmetleri geliştirmeye devam ettiklerini kaydetti.

Arslan, sözlerine şöyle devam etti:

"Bugün ülkemizin gelişmesinde kilit öneme sahip olan turizm sektörüne yönelik iş birliği için bir aradayız. Turizm sektörü yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının neden olduğu küresel düzeydeki kısıtlamalar nedeniyle en çok etkilenen sektörlerden birisi olmuştur. Pandeminin yaygınlaşmasını durdurmak ve salgını kontrol altına almak amacıyla neredeyse tüm ülkeler önlem amaçlı seyahat ve sokağa çıkma kısıtlamaları uygulamaya koydu. Seyahat hareketliliğinin azalması hem küresel düzeyde hem de ülkemizde turizm sektörünün olumsuz etkilenmesini beraberinde getirdi. Ancak geldiğimiz nokta itibarıyla hem bizim hem de sektörün geleceğe yönelik pozitif ve umut yüklü bir bakış açısı olduğunu belirtmek isterim."

"10 bine yakın seyahat acentemizin faydalanabileceğini öngörmekteyiz"

Arslan, ülkelerin aşılama gayretlerinin seyahatlerde 2021 yılında yoğunluk olacağını gösterdiğini ifade ederek, Halkbank olarak sektörü finanse edeceklerini söyledi.

Halkbank olarak turizm sektöründeki firmaların finansman ihtiyaçlarına destek sağlayabilmek için Kredi Garanti Fonu (KGF) Teminatlı Turizm Destek Paketi'ni devreye aldıklarını hatırlatan Arslan, şöyle konuştu:

"Şimdi turizm sektörünün en önemli paydaşlarından olan seyahat acenteleri için, TÜRSAB'la birlikte bir protokol imzalıyoruz. Bu protokol uyarınca bir üst limit oluşturmuştuk, bunu daha önce 75 bin TL üst limit olabilir düşüncesindeydik ama bu sabah sayın başkanımız Firuz Bey ve sayın ticaret odası başkanımızla yaptığımız değerlendirmede prensip olarak bu 75 bin limiti 100 bin TL üst limit olarak uygulama kararı aldık. Dolayısıyla bu üst limit çerçevesinde 'TÜRSAB Üyesi Seyahat Acentelerine Destek Paketi' sayesinde acentelerin finansman ihtiyaçlarını uygun şartlarda karşılamayı ve turizm sezonu öncesi hazırlıklarına destek olmayı hedefliyoruz.

Bu tabi prensip bir limitti, bazı firmalar gerekli koşullar sağlandığı takdirde bunun daha üzerinde elbette yararlanabileceklerdir. Paket kapsamında TÜRSAB üyesi seyahat acentelerinin ihtiyaç ve taleplerine göre 6 ay ana para ödemesiz, 36 aya varan vadeli nakit işletme kredisi, bizim ticari markamız olan Paraf Kobi Kart, teminat mektubu ve ticari kredili mevduat hesabı taleplerine yanıt vermiş olacağız. Ayrıca paketten faydalanan TÜRSAB üyelerine dijital kanallarımızdan ücretsiz EFT/havale yapma imkanlarını da sağlamış olacağız. Bu destek paketinden 10 bine yakın seyahat acentemizin faydalanabileceğini öngörmekteyiz."

Arslan, farklı sektörlere sağlayacakları yeni çözümlerle ekonomik aktiviteyi desteklemeyi sürdüreceklerini belirtti.

- "Halkbank sektörümüze olan güvenini gösterdi"

TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, protokole ilişkin, "Bugün sektörümüz için çok önemli bir gün. Türkiye'ye turist getiren, ülkemize en büyük döviz girdisini sağlayarak dış ticaret açığını kapatan, istihdam oluşturan turizm sektörüne güvenin simgesi olacak bir anlaşmanın imzalarını atıyoruz. 82 yıldan bu yana ülkemiz için, halkımız için çalışanların yanında, üretenlerin destekçisi olan Halkbank, turizm sektörümüze olan güvenini 'Turizme Güven Kredi Paketi' ile gösteriyor." dedi.

Salgının birçok ülke ve ekonomiyi hazırlıksız yakalarken bütün dengeleri altüst ettiğini anımsatan Bağlıkaya, "Bu süreçte dünya genelinde en büyük zararı turizm sektörü görürken, sektörün lokomotifi konumundaki seyahat acenteleri ise pandemiden en çok etkilenen ve en fazla zarar gören kesim oldu. Yıllarını Türkiye'yi dünyanın dört bir yanında tanıtmaya, pazarlamaya adayan, ülke aşkıyla tüm zorlukların üstesinden gelen seyahat acentelerimiz, geçtiğimiz dönemlerde karşılaştıkları birçok krizi en az zararla aşma becerisi gösterirken, pandemi sektörümüzü daha önce karşılaşmadığı derecede sıkıntıya soktu." diye konuştu.

Bağlıkaya, şöyle devam etti:

"Yaşanan bu soruna bir nebze çözüm bulmak için gerçekleştirdiğimiz temaslar neticesinde Halkbank, yaptığımız çağrıya yanıt verdi, büyük bir vizyon, anlayış ve inançla sektörümüze olan güvenini gösterdi. 'Turizme Güven Kredi Paketi' sektörümüzün yeniden hareketlenmesi, toparlanması ve yükselişi için büyük bir katkı sağlayacaktır. Turizmdeki hedeflerimize ulaşmak için seyahat acentelerinin önünün açılması, pazarlama alanında katkı verilmesi ve her şeyden öte moral desteğinin sağlanması büyük önem taşımaktadır. Bu bakımdan Halkbank tarafından sağlanan destek, çok özel bir anlam ifade ediyor. Bugün atılan imzalar, aynı zamanda Türkiye'nin ekonomisine, turizmin Türkiye için önemine ve seyahat acentelerinin bu ülkenin geleceğine sağlayacağı katkıya da güveni gösteriyor."

Bağlıkaya, acentelerin söz konusu pakete başvuru için TÜRSAB'a üye olduğunu gösterir belge ile Halkbank şubelerine başvurmalarının yeterli olduğunu da sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musab Turan