Halkbank'tan Tunceli'ye "Daha Çok Destek" Sözü

Türkiye Halk Bankası (Halkbank) Genel Müdürü Osman Arslan, "Esnaf kardeşlerimize ve ticaretle uğraşan yatırımcılarımıza Türkiye Halk Bankası olarak bundan sonra çok daha isteyerek, çok daha güçlü şekilde destek olmaya devam edeceğiz." dedi.

Osman Arslan, beraberindeki banka yöneticileri ile geldiği kentte, Tunceli Ticaret ve Sanayi Odası ile Tunceli Esnaf ve Sanatkarlar Odasını ziyaret ederek bir süre yetkililerle görüştü.

Daha sonra vilayet binasına geçen Arslan'a, Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, kentte tamamlanan ve devam eden projeler hakkında bilgi verdi.

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Tunceli'de 50 yılı aşkın süredir faaliyet gösterdiklerini anımsatarak, "Valimiz Sonel'in görev döneminde bizim Tunceli'ye olan güvenimiz, inancımız giderek pekişiyor. Bugün de bu gelişmeleri yerinde görmek üzere Halkbank üst düzey yöneticilerimizle buraya geldik. Gerçekten müthiş gururlandık. Bu yatırımlar ve hizmetlerin güvenlik problemlerinin çözülmesiyle ortaya çıktığını görüyoruz." dedi.

Arslan, Tunceli'de iş adamları ve esnaf ile görüşmeler yaptıklarına da değinerek, şöyle devam etti:

"Esnaf kardeşlerimize ve ticaretle uğraşan yatırımcılarımıza Türkiye Halk Bankası olarak bundan sonra çok daha isteyerek, çok daha güçlü şekilde destek olmaya devam edeceğiz. Bunun da en büyük mimarı sayın valimizdir. Çünkü güvenlik problemi çözüldüğü zaman ticaret, yatırım gelişiyor, kültürel etkinlikler, sanatsal, sosyal etkinlikler artıyor. Kısacası insanı bir araya getiren bütün unsurlar oluştuğu zaman orada refah düzeyi artıyor, orada mutluluk artıyor. Bunda katkısı olan sayın valimize ve heyetine emeklerinden dolayı bankamız ve devletimiz adına teşekkür ediyoruz."

"Halkbank'tan Tunceli'ye ek kredi limiti"

Halkbank olarak Tunceli halkına desteklerini sürdüreceklerini aktaran Arslan, "Hem sosyal etkinliklerde destek olacağız, hem de esnaf ve ticari kredilerde Tunceli'ye ayırdığımız payı bundan sonra artıracağız. Halkbank ve diğer kamu bankaları Tunceli'nin geleceğine inanıyor. Çünkü burada huzur ve barış başlamış. Bunlar oluştuğu sürece bütün insanlar mutlu olacak." diye konuştu.

Tunceli'de Halkbank olarak iş adamları ve esnaflara yönelik 50 milyon lira kredi kullandırdıklarını ifade eden Arslan, "Yeni talepler alınmasını ve bu 50 milyonun üzerine en az 10 milyon daha esnafımıza yönelik bir yedek limit vereceğiz. Yeter ki Tuncelili sanayicimiz, ticaret erbabımız düzgün yatırımlarını bize getirsinler yanında ismine yakışır bir şekilde bankamızı bulacaklardır. Bunun da müjdesini veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Vali Sonel ve Arslan, daha sonra Munzur Üniversitesine geçerek Rektör Prof. Dr. Ubeyde İpek ile bir süre görüştü.

Kaynak: AA