Halkbank'tan tlref'e endeksli kredi açıklaması

20.09.2019 18:22

Halkbank, Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranına (TLREF) endeksli kredi kullandıracağını duyurdu. TLREF'e Endeksli Kredi'nin Türk Lirası cinsinden değişken faizli borçlanma imkanı sağladığının belirtildiği açıklamada "Nakit ihtiyacı duyan firmalara, TLREF'e Endeksli Kredi ile bilanço yapılarına göre sabit ve değişken faiz arasında tercih ve geçiş yapabilme imkanı sağlıyoruz" denildi.

Kurumsal, Ticari ve KOBİ segmentlerinde yer alan firmaların yararlanabileceği TLREF'e Endeksli Kredi'de üst limit, işlem ve firma bazında kredi değerliliğine göre belirleneceği duyuruldu. Kredilerin yalnızca TL cinsinden kullandırılacağı bu üründe, faiz oranı kullandırımda günlük olarak belirleneceği ifade edildi.TLREF kapsamında sunulan ürünün, yeni kredi kullanacak firmalara önemli avantajları olacağına dikkat çekilen duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"Bankacılık sektörümüzün finansal kaynaklarını piyasa beklentilerini gözeterek optimize eden çözümleri, ekonomimize güçlü bir denge ve istikrar getirmiştir. Türk Lirası cinsinden değişken faizli borçlanma seçeneği getiren TLREF'e Endeksli Kredi de bu anlayışımızın bir ürünüdür. Reel kesimin uygun koşullarda finansmana erişimini artırmayı amaçladığımız TLREF'e Endeksli Kredi ile işletmelerin kur ve faiz dalgalanmalarından daha az etkilenmesine katkıda bulunacağız. Yılın son çeyreğinde ülke olarak güçlü bir büyüme performansı sergileyeceğimize inanıyoruz. Piyasadaki olumlu seyir doğrultusunda, ülke ekonomisine değer katan ürünler geliştirmeye devam edeceğiz."

Kaynak: DHA