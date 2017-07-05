Halkbank'tan Kültür ve Sanat Sitesi

– Halkbank, yeni dijital kültür platformu kültür ve yaşam sitesini "kulturveyasam.com" adresinde hayata geçirdi.



Halkbank'tan yapılan açıklamada, "Halk İster Halkbank Yapar" anlayışıyla bankacılık faaliyetlerinin yanında toplumun faydasını da gözeten işlere imza atmayı amaçlayan Halkbank'ın "kulturveyasam.com" adresiyle kültür ve yaşam sitesi kurduğu belirtildi. Açıklamaya göre, Halkbank Türkiye'nin kültür ögelerini, yöresel yiyeceklerini, doğal güzelliklerini, müzik, sinema ve edebiyat gibi kültür yaşamının tüm bileşenlerini kısa ve eğlenceli içeriklerle bir araya getirdi. Kulturveyasam.com adresinde faaliyete geçen Kültür ve Yaşam sitesi, geçmişin mirasını ve bugünün değerlerini gelecek kuşaklara aktararak yaşatmayı amaçlıyor. Yediden yetmişe herkese hitap eden sitede yer alan içerikler, liste formatıyla okurlarla buluşuyor.



Halkbank Kurumsal İletişim Daire Başkanı Neşet Dereli, projenin Türkiye'nin önde gelen kültür ve yaşam platformu olması amacıyla yola çıktıklarını ifade etti. Dereli, şunları söyledi:



"Halkbank olarak hayata geçirdiğimiz Kültür ve Yaşam sitesi uzun zamandır üzerinde çalıştığımız bir projeydi. Bu platformla ülkemizin zengin kültürünü tanıtmayı, unutulan değerleri hatırlatarak geniş bir arşivi genç kuşakların bilgisine sunmayı amaçlıyoruz. Sahip olduğumuz ortak birikimi Türkiye'nin her yanına taşıyabilmek için pratik, çağdaş, kolay ulaşılabilir bir akış oluşturacağız. Platformu yeni içeriklerle sürekli yaşayan ve gelişen bir mecraya dönüştürmeyi arzu ediyoruz." - İstanbul