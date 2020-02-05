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Halkbank'tan hisse devri açıklaması

Halkbank, bağlı ortaklıklarından Bileşim Alternatif Dağıtım Kanalları AŞ'nin sermayesindeki toplamda yüzde 66,67 hisse pay oranının Ziraat Bankası'na ve VakıfBank'a devrine karar verildiğini duyurdu.

05.02.2020 20:44 | Son Güncelleme: 05.02.2020 20:44
Halkbank'tan hisse devri açıklaması

Halkbank, bağlı ortaklıklarından Bileşim Alternatif Dağıtım Kanalları AŞ'nin sermayesindeki toplamda yüzde 66,67 hisse pay oranının 'na ve VakıfBank'a devrine karar verildiğini duyurdu.

Kaynak: Dunya.com

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