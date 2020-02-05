Halkbank'tan hisse devri açıklaması
Halkbank, bağlı ortaklıklarından Bileşim Alternatif Dağıtım Kanalları AŞ'nin sermayesindeki toplamda yüzde 66,67 hisse pay oranının Ziraat Bankası'na ve VakıfBank'a devrine karar verildiğini duyurdu.
05.02.2020 20:44 | Son Güncelleme: 05.02.2020 20:44
Halkbank, bağlı ortaklıklarından Bileşim Alternatif Dağıtım Kanalları AŞ'nin sermayesindeki toplamda yüzde 66,67 hisse pay oranının Ziraat Bankası'na ve VakıfBank'a devrine karar verildiğini duyurdu.
Kaynak: Dunya.com