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Ekonomi

Halkbank'tan esnaf ve sanatkarlara kredi desteği

Halkbank, bugüne kadar faiz destekli kredilerden yararlanmamış olan ayrım yapmaksızın tüm esnafa 25 bin lira nakit kredi ve 25 bin lira ticari kart desteği vereceğini bildirdi.

24.03.2020 14:32 | Son Güncelleme: 24.03.2020 14:32
Halkbank'tan esnaf ve sanatkarlara kredi desteği

Halkbank, bugüne kadar faiz destekli kredilerden yararlanmamış olan ayrım yapmaksızın tüm esnafa 25 bin lira nakit kredi ve 25 bin lira ticari kart desteği vereceğini bildirdi.

Halkbank'tan yapılan açıklamaya göre "Ekonomik İstikrar Kalkanı" kapsamında reel ekonomiye desteğini sürdüren banka, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele sürecinde ekonomik faaliyetlerine destek sağlamak amacıyla esnaf ve sanatkarlara yönelik "Esnaf Destek Paketi"ni duyurdu.

Destek paketiyle devletin kamu sağlığını ve ekonomik istikrarı eşgüdümlü korumak üzere salgına karşı kararlılıkla yürüttüğü mücadelenin bir parçası olunması amaçlanmakta olup, paket kapsamında İşletme Kredisi ve Paraf Esnaf Kart ürünleri sunulacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı faiz desteği ile Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri kefaletiyle kredi kullandırımlarına yönelik uygulama devam edecek.

Esnaf Destek Paketi kapsamında, bugüne kadar faiz destekli kredilerden yararlanmamış olan ayrım yapmaksızın tüm esnaf ve sanatkarların da imkanlardan istifade edebilmesi amaçlandı. Bu kapsamda esnafa kullandırılacak işletme kredisinin limiti 25 bin lira, vadesi 36 ay olarak ve 6 aya kadar da ödemesiz dönem uygulanabilecek.

İşletme kredisi yanında, esnaf ve sanatkarların mal ve hizmet alımlarında taksitli ve vadeli işlem yapabilecekleri, çek ve senet işlemlerini kart üzerinden gerçekleştirerek nakit akışlarını düzenleyebilecekleri, çalıştıkları tedarikçilerden avantajlar sağlayabilecekleri Paraf Esnaf Kart Destek paketi kapsamında 25 bin liraya kadar limitli olarak ayrıca tanımlanabilecek.

Esnafa özel iki yeni ürün

Hazine ve Maliye Bakanlığı faiz destekli işletme kredisinden esnaf ve sanatkar odalarına kayıtlı esnaf ve sanatkarlar yararlanabilecek.

Esnaf ve sanatkarların ağırlıklı olarak faaliyet göstermekte olduğu, perakende ticaret, ulaştırma, imalat ve yiyecek-konaklama meslek kolları başta olmak üzere esnaf ve sanatkarlara yüzde 4,5 faiz oranı ile 25 bin lira limitli işletme kredisi kullandırılması amaçlandı.

İşletme kredisi yanında 3 ay ödemesiz dönemli, 12 aya kadar vadeli, 25 bin liraya kadar limitli Paraf Esnaf Kart ile esnaf ve sanatkarlar mal ve hizmet alımlarında taksitli ve vadeli işlem yapabilecek, çek ve senet işlemlerini kart üzerinden gerçekleştirerek nakit akışlarını düzenleyebilecek, çalıştıkları tedarikçilerden de avantajlar sağlayabilecek.

Kaynak: AA

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