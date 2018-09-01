Doları 3,72, Euroyu 4,32 Gösteren Halkbank'tan Açıklama: İşlemler Geçerli Değil

Dün gece Halkbank'ın internet sitesinde dolar kuru 3.72, euro kuru ise 4.32 olarak gösterildi. Sosyal medyadaki kullanıcılardan bazıları, Halkbank'ın gösterdiği düşük kurlardan döviz alımı yaptığını iddia etti. Halkbank'ın Twitter hesabında konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada müşteri döviz alım-satım işlemlerinin herhangi bir geçerliliğinin olmadığı belirtilerek "Müşterilerimiz ve bankamız zarara uğramadı" dendi.

"İŞLEMLERDE KAR/ZARAR DURUMU OLUŞMADI"

Bankanın internet sitesinde yer alan açıklamasında, 31 Ağustos akşamı banka tarafından döviz kurlarının sisteme aktarılmasında kullanılan 3. parti bir yazılımdan kaynaklanan hatalı döviz kurları ile gerçekleştirilen müşteri döviz alım-satım işlemlerinin herhangi bir geçerliliğinin bulunmadığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu işlemler nedeniyle bankanın ve müşterilerin hiçbir şekilde kar/zarar durumu oluşmadığı aktarılarak, "Sistemimiz, normal işleyişinde döviz alım-satım işlemlerine devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.