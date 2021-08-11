Halkbank'tan Başkan Ergün'e Ziyaret

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Halkbank Bölge Müdürü Rıfat Ertuğ Koç ve Manisa Şube Müdürü İsmail Karabay'ı ağırladı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Halkbank Bölge Müdürü Rıfat Ertuğ Koç ve Manisa Şube Müdürü İsmail Karabay'ı ağırladı. Başkan Ergün, bölge müdürlüğü görevine atanan Rıfat Ertuğ Koç'u tebrik ederek, görevinde başarılar diledi.

Halkbank Bölge Müdürü Rıfat Ertuğ Koç ve Manisa Şube Müdürü İsmail Karabay, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü MASKİ Genel Müdürlüğündeki makamında ziyaret etti. Ziyaretleri nedeniyle konuklarına teşekkür eden Başkan Ergün, bölge müdürlüğü görevine atanan Rıfat Ertuğ Koç'u da tebrik ederek, görevinde başarılar diledi. Ertuğ da, Başkan Ergün'e teşekkür ederek, çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Kaynak: Habermetre