Halkbank'tan 2021'de 1,5 milyar lira net kar

Halkbank, 2021 yılında 1 milyar 508 milyon TL net kar elde etti.

Halkbank'tan yapılan açıklamaya göre, "Önce Halk Sonra Bankayız" misyonuyla finansal kaynaklarını ülke ekonomisinin öncelikli ihtiyaçlarına yönlendiren banka, 2021'de ekonomik olduğu kadar sosyal tarafı da güçlü çalışmalara imza attı.

Halkbank, 2021 yıl sonu itibarıyla aktif büyüklüğünü 2020 yılına göre yüzde 32,5 artırarak 901,2 milyar TL'ye taşıdı. Banka, toplam kredilerini geçen yıla göre yüzde 29,5 artışla 730,5 milyar TL'ye yükselterek, özellikle esnaf-sanatkar, kadın girişimciler ve KOBİ'lere sağladığı finansman seçenekleriyle Türkiye ekonomisine desteğini büyüterek sürdürdü. Halkbank, toplam mevduatını da yüzde 36,9 artırarak, 625,9 milyar TL seviyesine getirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Türkiye ekonomisinin güçlü büyüme ortaya koyduğu, ivmesi yüksek bir yılın geride bırakıldığını ifade ederek, "Halkbank olarak biz de bu ivmeye katkı sağladık ve 901,2 milyar TL'ye ulaşan aktif büyüklükle 4'üncü, kredilerde 3'üncü, mevduat hacmimizle de bankacılık sektörünün 2'nci büyük bankası konumuna geldik. Ülkemize yönelik sorumluluğumuzu yerine getirirken, toplam kredilerimizi 730,5 milyar TL'ye yükselterek dinamik ekonomimize desteğimizi sürdürdük." ifadelerini kullandı.

2021 yılının genel görünümünün, küresel düzeyde pek çok sektörde ağırlığını hissettiren salgın etkisinin aşılması yönündeki çabaların oluşturduğunu aktaran Arslan, şöyle devam etti:

"Finans sektörünün kritik düzeyde önemli görev üstlendiği bu dönemde özellikle kamu bankaları, ekonomik hareketliliği canlı tutmak için esnafa, küçük işletmelere, şirketlere ve bireysel müşterilerine finansman desteği sağlamıştır. Ülkemizde bu sürecin kilit oyuncularından biri de Halkbank olmuştur. Türkiye'nin ekonomi politikası çerçevesinde ve temel misyonumuz doğrultusunda esnaf-sanatkar ve KOBİ'lerin her zaman yanında olduğumuzu tekrar gösterdik. 2021'de 245 bin esnafımıza 33 milyar TL'yi aşan kredi kullandırdık. 2002 yılından günümüze kadar ise 3,3 milyon esnafımıza kredi desteği sunarken, 194,4 milyar TL'ye ulaşan kredi imkanı sağladık. Geçmişte olduğu gibi gelecekte de her koşulda esnafımızın yanında durmaya, aynı heyecanla devam edeceğiz."

88 bin 500 kadın girişimciye 8,6 milyar TL finansal destek

Osman Arslan, ekonomiye katkısı sadece esnaf ve sanatkar kesimiyle sınırlı kalmayan Halkbank'ın ticari nitelikli kredileri içindeki KOBİ payını yüzde 53 gibi yüksek bir seviyeye taşıdıklarını belirterek, "2017'den bu yana KOBİ'lerin lider bankası olarak yüzde 19,5 pazar payına sahibiz. Reel sektörün kredi finansman erişimine destek olmaya hiç ara vermedik." ifadesini kullandı.

'Üreten Kadının Bankası' anlayışıyla 2021 yılında 88 bin 500 kadın girişimciye 8,6 milyar lirayı aşan finansman sunduklarını aktaran Arslan, "Üreten Kadınlar toplantılarımızla neredeyse her meslek grubundan kadın girişimcinin hayatına ve pek çok kadın kooperatifine olumlu katkılarda bulunma şansını yakaladık, desteklerimizin yatırıma, üretime, istihdama ve ihracata dönüştüğüne tanıklık ettik. 2022'de ilk 'Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması'nı düzenleyerek, desteğimizi finansal olduğu kadar pazarlama, iletişim ve eğitim noktasında da genişleteceğiz." açıklamasında bulundu.

Dijitalleşme yatırımlarını aksatmadan sürdürdüklerini belirten Osman Arslan, şunları kaydetti:

"2021'de Mobil bankacılık ve internet bankacılığı uygulamalarımızı tamamen yeniledik. Mobil bankacılığımız yüzde 20 daha hızlandı. 2021 yılında yapılan iyileştirme ve eklenen yeni fonksiyonlarla toplam fonksiyon sayımız 400'e ulaştı. Tüm bunların sonucunda mobil ve internet bankacılığını içeren dijital kanallarımızdan gerçekleştirilen bankacılık işlemlerinin oranı yüzde 87'ye yükselirken, şube dışı toplam işlem oranımız yüzde 96'yı aşmıştır. 2022 yılında şube dışı hizmet modellerimizi çeşitlendirerek müşterilerimizin her an bankamızı yanlarında hissetmelerini sağlamaya devam edeceğiz. Bu yıl 4,5 milyona ulaşan aktif dijital müşteri sayımızı da 6 milyona çıkarmayı hedefliyoruz."

Tüm hizmet birimlerine Sıfır Atık Belgesi

Halkbank Genel Müdürü Arslan, Halkbank'ın, bankacılık sektörüne örnek olacak bir atılım daha gerçekleştirerek, Türkiye'nin 81 ilindeki 1055 hizmet biriminin her biri için Sıfır Atık Belgesi aldığını belirtti.

Kendi operasyonlarında ve paydaşlarının iş alanlarında sürdürülebilirlik ilkesini temel esas olarak gözettiklerini vurgulayan Arslan, "Tüm bu çalışmalarımızla bankamızın büyümesi ve ülkemizin kalkınması yolunda kapsayıcı ve katılımcı bir anlayışla özgün hizmetlere imza attığımız bir yılı tamamladık. 2022'de de finansman imkan ve çözümlerimizle müşterilerimizin ve Türkiye ekonomisinin hizmetinde olmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.