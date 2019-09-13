Halkbank'tan 1,1 milyar TL'lik TLREF’e endeksli 4 farklı bono ihracı

Bankacılık sektöründe yenilikçi finans ürünlerinin yaygınlaşması yönünde öncü çalışmalarını sürdüren Halkbank, Borsa İstanbul tarafından uluslararası standartlara uygun olarak oluşturulan Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı'na (TLREF) endeksli dört farklı bono ihracı gerçekleştirdi.

13.09.2019 18:15
Halkbank'tan 1,1 milyar TL'lik TLREF’e endeksli 4 farklı bono ihracı

Bankacılık sektöründe yenilikçi finans ürünlerinin yaygınlaşması yönünde öncü çalışmalarını sürdüren Halkbank, Borsa İstanbul tarafından uluslararası standartlara uygun olarak oluşturulan Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı'na (TLREF) endeksli dört farklı bono ihracı gerçekleştirdi.

Kaynak: Dunya.com

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