Halkbank'ta "önce sağlık"

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, 2019-2020 sezonunun hazırlıklarına sağlık taramaları ve testlerle başladı.

21.08.2019 11:08
Halkbank'ta

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, 2019-2020 sezonunun hazırlıklarına sağlık taramaları ve testlerle başladı.

Başkent kulübünden yapılan açıklamada, antrenman dozajlarını taramalar ve testlerden alınacak sonuçları doğrultusunda belirlemeyi planlayan mavi-beyazlı takımda sağlık kontrollerinin "büyük bir titizlikle" yapıldığı belirtildi.
Açıklamada temel sağlık taramasının ardından sporculara "omuz ve diz izokinetik kuvvet" ve "fonksiyonel hareket analiz" testlerinin uygulandığı ifade edildi.

Kaynak: AA
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