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Halkbank'ta hedef Balkan Kupası

AA / Fatih Gazioğlu - Haberler | Spor
Halkbank'ta hedef Balkan Kupası

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, 25-27 Eylül'de ev sahipliği yapacağı 2021 Balkan Kupası'nda şampiyonluğu hedefliyor.

SELÇUK, İZMİR (AA) - Halkbank Erkek Voleybol Takımı, 25-27 Eylül'de ev sahipliği yapacağı 2021 Balkan Kupası'nda şampiyonluğu hedefliyor.

Organizasyona ilişkin kulüpten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen takım kaptanı Selçuk Keskin, yeni sezonun ilk resmi maçı olacağını ve kupayı müzelerine götürmeyi istediklerini belirterek, "Hem taraftarımızla kavuşmayı hem kupa ile başlamayı arzuluyoruz." ifadesini kullandı.

Kulübün deneyimli smaçörü Nicolas Bruno da tecrübeli bir takım olduklarını vurgulayarak, "İlk adımlar her zaman zordur, ancak biz tecrübeli bir ekibiz. Hedeflerimiz var ve bunlara ulaşacak güce sahibiz. Önce Sırp rakibimizi, ardından da Yunanistan temsilcisini mağlup ederek sezonun ilk kupasını kazanmak istiyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Ankara'da 25-27 Eylül'de gerçekleştirilecek organizasyonda Halkbank'ın yanı sıra Yunanistan'ın AOP Kiffissias ile Sırbistan'ın OK Radnicki takımları mücadele edecek. Şampiyon takım, CEV Challenge Kupası'na katılma hakkı kazanacak.

Halkbank, kupada geçen yıl şampiyon olmuştu.

AA / Fatih Gazioğlu - Spor Haberleri
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